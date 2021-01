Le prototype Starship SN9 de SpaceX déclenche ses moteurs pour la première fois

SpaceX a lancé son plus récent Starship prototype pour la première fois.

Les trois moteurs du véhicule SN9 se sont allumés pendant environ une seconde aujourd’hui (6 janvier) à 17 h 07 HNE (22 h 00 GMT) lors d’un test d’incendie statique dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

Les incendies statiques, dans lesquels les moteurs de fusée brûlent alors qu’un véhicule reste ancré au sol, sont une vérification de routine avant le vol. Et SN9 (« Serial No. 9 ») va effectivement décoller bientôt, si tout se passe comme prévu: SpaceX prépare le véhicule pour un vol d’essai qui devrait être similaire à l’épopée faite le mois dernier par son prédécesseur.

Vidéo: Regardez SpaceX tester les moteurs de son Starship SN9

Le prototype SN9 Starship de SpaceX effectue son premier test de tir statique, le 6 janvier 2021, dans cette séquence capturée par SPadre.com (Crédit d’image: SPadre.com)

Le 9 décembre, SN8 – qui était propulsé par trois des moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX, comme SN9 – a effectué le tout premier saut à haute altitude du programme Starship , s’élevant à environ 12,5 kilomètres dans le ciel du sud du Texas. (Trois précédents prototypes monomoteurs ont également volé, mais ils ont tous atteint une altitude maximale d’environ 500 pieds, ou 150 mètres.)

SN8 n’a pas collé son atterrissage et a explosé dans une boule de feu dramatique. Mais le véhicule a franchi à peu près tous les autres jalons que SpaceX avait fixés, fondateur et PDG de la société leader Elon Musk déclarer le vol un grand succès .

SpaceX est en train de développer Starship pour emmener des personnes et des charges utiles sur la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines – et, éventuellement, pour prendre en charge tous les besoins de vols spatiaux de l’entreprise. Le système se compose de deux éléments: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 m) appelé Starship et un propulseur géant de premier étage connu sous le nom de Super Heavy.

Starship et Super Heavy seront entièrement et rapidement réutilisables, a déclaré Musk. Super Heavy reviendra sur Terre pour des atterrissages verticaux après avoir monté Starship, comme le font déjà les premiers étages des fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX. Mais les touchés de Starship seront encore plus précis que ceux des Falcons, se produisant idéalement directement sur le stand de lancement pour améliorer le temps de rotation, a récemment annoncé Musk.

Le vaisseau spatial Starship, quant à lui, fera de nombreux allers-retours entre la Terre et Mars, ou toute autre destination ciblée. Le véhicule a juste besoin du Super Heavy d’environ 30 moteurs pour quitter notre planète relativement encombrante; le dernier vaisseau à six moteurs sera assez puissant pour se lancer sur les surfaces de la lune et de Mars, a déclaré Musk.

L’incendie statique d’aujourd’hui a été capturé sur vidéo par des observateurs dévoués de Starship comme le site touristique Spadre.com , qui diffuse en direct les vues Starship sur YouTube. Ce n’est peut-être pas le seul test de ce type effectué par SN9 avant son envol. Par exemple, SN8 a mené quatre incendies statiques au cours de plus d’un mois avant son saut à haute altitude.