Le prototype Starship SN9 de SpaceX déclenche à nouveau des moteurs pour se préparer au vol d’essai

FEU STATIQUE! Starship SN9 tire ses trois Raptors. Débit matinal très doux à l'allumage. Regarde et sonnait très bien. Espérons que les données étaient bonnes pour approuver le lancement la semaine prochaine. 22 janvier 2021

Le dernier SpaceX Starship le prototype peut maintenant être autorisé au décollage.

le Véhicule Starship SN9 a effectué son cinquième test d’incendie statique vendredi matin (22 janvier), allumant brièvement ses trois moteurs Raptor à 9 h 59 HNE (14 h 59 GMT) tout en restant fermement au sol dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique. .

Les incendies statiques sont des contrôles avant le vol courants pour les fusées SpaceX, et SN9 pourrait maintenant avoir coché suffisamment de cases pour se lancer dans une mission de test à haute altitude dans les prochains jours – peut-être dès lundi (25 janvier).

Le vol de SN9 devrait ressembler à celui de son prédécesseur, le véhicule à trois moteurs SN8, qui a grimpé d’environ 12,5 kilomètres. au-dessus de Boca Chica le 9 décembre . SN8 a fait tout ce qui lui était demandé ce jour-là, sauf coller l’atterrissage; l’engin en acier inoxydable est descendu un peu trop vite et a explosé lorsqu’il a touché sa zone d’atterrissage désignée.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations cosmiques. Le système de transport se compose de deux éléments, qui seront tous deux entièrement et rapidement réutilisables: le vaisseau spatial Starship de 165 pieds de haut (50 mètres) et un énorme booster connu sous le nom de Super Heavy.

Les deux seront alimentés par le Raptor de nouvelle génération. La version finale de Starship aura six Raptors, et Super Heavy arborera environ 30 des moteurs, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a dit. (Super Heavy sera nécessaire pour lancer Starship hors de la Terre, mais le vaisseau spatial pourra se retirer à la fois de la Lune et de Mars.)

SpaceX évolue rapidement avec Starship, comme il a tendance à le faire avec ses projets. Musk a déclaré qu’il s’attendait à ce que Starship commence à transporter des gens vers Mars d’ici 2026, et que cette étape épique pourrait même se produire en 2024 « si nous avons de la chance . « (Les missions sur Mars fonctionnent sur des cycles d’environ deux ans; la Terre et Mars s’alignent correctement pour les missions interplanétaires tous les 26 mois.)

SN9 a précédemment effectué un tir statique le 6 janvier et trois en succession rapide le 13 janvier. Après les tests du 13 janvier, SpaceX échangé deux des trois moteurs du véhicule , qui, selon Musk, nécessitait de légères réparations.

Le prototype a également semblé tenter un incendie statique jeudi (21 janvier), mais cette tentative a été si brève qu’elle semble avoir été interrompue.