Le prototype Starship SN8 de SpaceX s’envole lors d’un lancement de test épique, avec un atterrissage explosif

Le système de vol spatial Starship de SpaceX vient de faire un grand pas sur son chemin vers Mars.

Le dernier prototype de Starship, un véhicule argenté brillant connu sous le nom de SN8, a été lancé sur un vol d’essai épique à haute altitude aujourd’hui (9 décembre), décollant à 17 h 45 HNE (22 h 45 GMT) de l’installation de SpaceX près du village du sud du Texas de Boca Chica.

L’objectif était de s’envoler à environ 12,5 kilomètres dans le ciel, d’effectuer des manœuvres aériennes complexes – y compris un « flop ventre » comme celui que le vaisseau final effectuera en revenant sur Terre sur des vols opérationnels – puis atterrir en toute sécurité à proximité. le stand de lancement.

Le SN8 de 165 pieds de haut (50 mètres) a semblé marquer tous ces grands jalons, à l’exception du dernier: le véhicule a atteint sa marque d’atterrissage mais est entré trop vite, explosant dans une boule de feu dramatique 6 minutes et 42 secondes après le décollage. .

Le démontage rapide et imprévu de SN8 n’a rien fait pour refroidir l’esprit du fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, ravi des résultats du vol d’aujourd’hui.

« La pression du réservoir du collecteur de carburant était faible lors de la combustion à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse de toucher des roues élevée et RUD, mais nous avons toutes les données dont nous avions besoin! Musk a tweeté ce soir.

« Mars, nous voilà! » il a ajouté un autre tweet.

Musk ne s’attendait pas à un succès complet, fil à fil aujourd’hui; il avait précédemment donné SN8 (abréviation de « Serial No. 8 ») juste un 1 chance sur 3 d’atterrir en une seule pièce.

C’est parce que le vol d’aujourd’hui était beaucoup plus complexe et exigeant que n’importe quel test de prototype de Starship précédent. Le record d’altitude précédent était d’environ 150 m (500 pieds), réalisé par trois véhicules Starship différents – le stubby Starhopper, SN5 et SN6.

Tous les trois de ces prédécesseurs étaient assez nus; ils ressemblaient à des silos volants et ne comportaient qu’un des moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX. SN8 était beaucoup plus capable et complexe. Il était propulsé par trois Raptors et avait un cône de nez et des volets stabilisateurs.

Ces nouvelles pièces ont bien fait leur travail aujourd’hui, a déclaré Musk dans un autre tweet: « Remontée réussie, passage aux réservoirs de tête et contrôle précis des volets au point d’atterrissage! »

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système se compose de deux éléments: un vaisseau spatial en acier inoxydable appelé Starship, qui portera six Raptors, et une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy, qui aura environ 30 des moteurs.

Ces deux véhicules seront entièrement et rapidement réutilisables, a déclaré Musk. Starship sera capable de faire de nombreux voyages de la Terre à Mars et retour, et chaque Super Heavy accumulera de nombreux lancements au cours de sa vie. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la Lune et de Mars, mais il aura besoin de Super Heavy pour quitter notre Terre beaucoup plus massive.)

SpaceX veut que Starship et Super Heavy soient bientôt opérationnels. Le programme Artemis de la NASA envisage d’utiliser Starship pour atterrir des astronautes sur la surface lunaire, par exemple, et le premier de ces atterrissages est prévu pour 2024. Et Musk a récemment déclaré qu’il était confiant que SpaceX lancera sa première mission sur Mars avec équipage d’ici 2026, avec le jalon possible en 2024 « si nous avons de la chance ».

SpaceX vise à respecter cette chronologie ambitieuse en itérant rapidement et en volant souvent. La société construit plusieurs prototypes de Starship sur son site du sud du Texas, et nous devrions nous attendre à ce que les véhicules à venir décolleront assez rapidement – en particulier SN9, qui est apparemment presque terminé.

SN9 et SN10 seront assez similaires au SN8 à trois moteurs, avec « de nombreuses petites améliorations » par rapport au véhicule qui a volé aujourd’hui, Musk a déclaré via Twitter le 24 novembre. « Des améliorations majeures sont prévues pour SN15 », a-t-il déclaré dans un autre tweet ce jour-là.

Le lancement d’aujourd’hui devait initialement avoir lieu hier (8 décembre). Mais SN8 a détecté quelque chose d’anormal avec un ou plusieurs de ses Raptors et a annulé la tentative automatiquement moins de deux secondes avant le décollage.

