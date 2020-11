Le prototype Starship SN8 de SpaceX déclenche des moteurs pour la troisième fois et rencontre un problème

SpaceX a tiré les moteurs sur son dernier Starship prototype pour la troisième fois jeudi soir (12 novembre), mais le test était cahoteux.

Le véhicule Starship SN8 a effectué son troisième bref «incendie statique» – un test dans lequel les moteurs sont allumés alors qu’une fusée reste attachée au sol – dans les installations de SpaceX au sud du Texas jeudi, près du village de Boca Chica.

Peu de temps après le test, que plusieurs organisations extérieures ont diffusé en direct sur le Web, on a pu voir du matériel coulant apparemment de la base de SN8. Cela avait l’air étrange, et le fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk confirma bientôt que quelque chose d’anormal s’était produit.

« Nous avons perdu le système pneumatique du véhicule. Raison inconnue pour le moment. La pression du réservoir d’oxygène liquide augmente. Espérons que déclenche l’éclatement du disque pour soulager la pression, sinon ça va faire sauter le bouchon », Musk dit via Twitter jeudi soir. (Les disques de rupture sont des dispositifs à usage unique qui, comme les vannes, obturent différentes sections ou systèmes d’un véhicule. Ils relâchent la pression lorsqu’ils s’ouvrent, comme l’a noté Musk.)

La cause du problème est inconnue pour le moment, a déclaré Musk dans un autre tweet jeudi : « Peut-être a fait fondre un pré-brûleur de moteur ou un collecteur de gaz chaud de carburant. Quoi qu’il en soit, cela a causé une perte pneumatique. Nous devons concevoir ce problème. »

C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que le disque en rafale a fait son travail et que SN8 est toujours en un seul morceau.

« Le disque en rafale a fonctionné, donc le véhicule semble aller bien. Nous devrons remplacer au moins un des moteurs », a déclaré Musk dans un autre tweet .

Le SN8 (« Serial No. 8 ») dispose de trois Raptors, le puissant moteur de nouvelle génération de SpaceX fonctionnant au méthane liquide et à l’oxygène liquide. Aucun prototype de vaisseau spatial précédent n’avait plus d’un Raptor.

Les incendies statiques de SN8 – les deux premiers se sont produits le 20 octobre et 10 novembre – sont destinés à ouvrir la voie à un vol d’essai de 15 kilomètres de haut dans un proche avenir. Ce serait bien plus élevé qu’aucun de ses prédécesseurs. Le vaisseau tronqué Starhopper et les prototypes SN5 et SN6 ont atteint des altitudes maximales d’environ 500 pieds (150 mètres) au cours de leurs vols, qui ont eu lieu à l’été 2019 et en août et septembre derniers, respectivement. (SN8 arbore également un cône de nez et des volets de stabilisation pour l’aider à gérer le vol à venir plus ambitieux.)

Le revers de jeudi soir retardera le grand saut de SN8, mais de combien nous devrons attendre et voir.

Le système Starship se compose d’un véhicule de 165 pieds de haut (50 m) appelé Starship et d’une énorme fusée connue sous le nom de Super Heavy, qui seront tous deux entièrement et rapidement réutilisables. Le vaisseau final de Starship aura six Raptors, et Super Heavy sera propulsé par environ 30 des moteurs.

SpaceX considère Starship comme le système de transport pionnier qui rendra la colonisation de Mars – l’ambition de longue date de Musk – économiquement réalisable. Si tout se passe comme prévu, Starship répondra également à tous les autres besoins en vol de SpaceX, du lancement de satellites au nettoyage des débris spatiaux en passant par le transport de passagers lors de voyages ultrarapides «point à point» à travers le monde.

