Le prototype Starship SN8 de SpaceX déclenche des moteurs avant un vol d’essai majeur

Le dernier SpaceX Starship Le prototype a mis ses moteurs en marche pour la quatrième fois mardi soir (24 novembre), gardant le véhicule sur la bonne voie pour un vol d’essai historique la semaine prochaine.

Le prototype Starship SN8 a effectué son quatrième test de “tir statique” à 18h23 HNE (23h23 GMT) mardi dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village balnéaire de Boca Chica.

Les incendies statiques, dans lesquels les moteurs s’allument brièvement tandis qu’un véhicule reste boulonné au sol, sont des contrôles avant le vol courants pour les fusées SpaceX. Et SN8 (“Serial No. 8”) se prépare en effet pour un vol – un test qui le mènera à une altitude cible de 15 kilomètres, bien plus élevée que tout autre prototype de Starship.

En relation: Starship et Super Heavy: les véhicules colonisant Mars de SpaceX en images

Bon feu statique Starship SN8! Vise le premier vol d’altitude de 15 km / ~ 50 km la semaine prochaine. Les objectifs sont de tester la montée du moteur 3, les volets de corps, la transition du réservoir principal au réservoir principal et le flip d’atterrissage.24 novembre 2020

Le test de mardi a permis à SN8 de rester sur la bonne voie pour ce bond en avant, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk m’a dit.

“Bon tir statique du Starship SN8! Viser le premier vol d’altitude de 15 km / ~ 50 km la semaine prochaine. Les objectifs sont de tester la montée à 3 moteurs, les volets de corps, la transition du réservoir principal au réservoir principal et le retournement d’atterrissage,” Musk a tweeté mardi soir , environ 45 minutes après le test.

Starship est le système de transport spatial de nouvelle génération de SpaceX, que la société développe pour transporter des personnes et des charges utiles sur Mars et la lune, lancer des satellites en orbite et faire tout ce dont SpaceX a besoin.

La version finale se composera d’un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et d’une fusée géante appelée Super Heavy, qui seront tous deux entièrement réutilisables. Starship et Super Heavy seront propulsés par le nouveau moteur Raptor de SpaceX, qui brûle du méthane liquide et de l’oxygène liquide. Starship portera six Raptors, et Super Heavy aura environ 30 des moteurs, a déclaré Musk.

Le premier prototype Super Heavy n’a pas encore été construit. Mais SpaceX a déjà construit et testé un certain nombre de véhicules d’essai Starship, dont trois ont déjà pris leur envol. Un engin trapu appelé Starhopper a volé à l’été 2019, et SN5 et SN6 ont décollé en août et septembre derniers, respectivement.

Tous les trois de ces prototypes étaient des engins monomoteurs, et ils ont atteint une altitude maximale d’environ 500 pieds (150 m). SN8 ira beaucoup plus haut et est donc assez différent de ses prédécesseurs, avec trois Raptors ainsi qu’un cône de nez et des volets stabilisateurs.

Starhopper, SN5 et SN6 ont effectué leurs brefs vols d’essai. Musk ne donne pas à SN8 de grandes chances de faire de même, bien qu’il ait dit que ce ne serait pas un désastre si le véhicule s’écrase et brûle.

“Beaucoup de choses doivent aller bien, alors peut-être 1/3 de chance”, at-il tweeté mardi soir . “Mais c’est pourquoi nous avons SN 9 et SN10”, at-il ajouté dans un autre tweet .

Les trois précédents incendies statiques de SN8 se sont produits le 20 octobre 10 novembre et le 12 novembre. Le troisième test ne s’est pas déroulé comme prévu; l’allumage des Raptors a brisé la couche supérieure du plateau d’essai, envoyant des éclats de matériau dans le compartiment moteur et provoquant un arrêt prématuré, Musk expliqué dans un tweet la semaine dernière .

Mais SN8 a rebondi rapidement, et il volera bientôt haut, si tout se passe comme prévu.