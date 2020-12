Le prototype SpaceX SN8 s’écrase dans une boule de feu après un vol d’essai à haute altitude partiellement réussi

Tech2 News Staff10 déc.2020 10:34:30 IST

Lors d’un test à haute altitude de son moteur Raptor, la fusée interplanétaire en développement de SpaceX, Starship, s’est écrasée dans une explosion enflammée lors du lancement d’essai au Texas le mercredi 9 décembre. Même lorsque le prototype a été incinéré, il n’a pas semblé tempérer l’esprit de SpaceX, inspiré par son fondateur et PDG Elon Musk, ravi des résultats du vol. Les employés de SpaceX ont été optimistes jusqu’à la fin de la diffusion en direct, affichant même un message à l’écran qui disait: « Test génial. Félicitations à l’équipe Starship! »

Musk a tweeté quelques instants après le vol, expliquant que la vitesse d’atterrissage du Starship avait provoqué l’accident. Le reste du test s’est déroulé comme prévu, a-t-il ajouté, avec notamment le décollage, le changement de position en vol et sa trajectoire précise d’atterrissage (pré-explosion).

« La pression du réservoir du collecteur de carburant était faible pendant la combustion à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse de toucher des roues élevée et RUD, mais nous avons obtenu toutes les données dont nous avions besoin! Musk a tweeté ce soir.

La pression du réservoir du collecteur de carburant était faible lors de la combustion à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse de toucher des roues élevée et RUD, mais nous avons obtenu toutes les données dont nous avions besoin! Félicitations à l’équipe SpaceX, ouais !! – Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2020

« Mars, nous voilà !! » Elon Musk a déclaré dans son tweet. « Nous avons toutes les données dont nous avions besoin! Félicitations à l’équipe SpaceX. »

Mars, nous voici !! – Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2020

Le vaisseau spatial géant en acier inoxydable brillant a décollé de la rampe de lancement à 17 h 45 HNE (22 h 45 GMT) de l’installation de SpaceX près de Boca Chica, au Texas. Dans le test à haute altitude du prototype SN8, le vaisseau spatial devait grimper 12,5 kilomètres dans le ciel, effectuer une manœuvre complexe en vol pour simuler les manœuvres qu’un vaisseau entièrement développé pourrait effectuer à son retour sur Terre lors de vols opérationnels, et atterrir en toute sécurité sur une plate-forme de lancement désignée au sol.

Après que le vaisseau spatial SN8 ait atteint avec succès l’altitude la plus élevée dans sa montée, six minutes et 42 secondes après son vol, il a commencé à tomber, comme prévu, basculant dans un plan contrôlé vers la Terre. Mais alors qu’il s’approchait du sol, SN8 a apporté des corrections à son orientation et a tiré trois moteurs Raptor pour ralentir sa vitesse. Mais le vaisseau spatial s’est écrasé et a explosé dans une tentative d’atterrir car il n’était pas assez lent pour toucher le sol. Au lieu de cela, il a explosé dans une explosion de feu qui a laissé un nuage de fumée s’élever au-dessus du site d’essai.

Un succès partiel

Selon un Space.com rapport, Musk ne s’attendait pas à un succès complet et de bout en bout du test à haute altitude, qui contient plus de complexité et de variables que tout autre test prototype de vaisseau spatial de SpaceX jusqu’à présent. Il aurait donné au prototype SN8 33% de chances d’atterrir en une seule pièce. Le record d’altitude antérieur du vaisseau spatial était d’environ 150 m (500 pieds) – un test que trois prototypes de Starship ont réussi, y compris le Starhopper, SN5 et SN6.

Tout compte fait, le test à haute altitude a toujours été un succès partiel et une avancée dans les efforts de SpaceX pour promouvoir ses objectifs «interplanétaires». La dernière fusée opérationnelle Starship, haute de 120 mètres, est conçue pour transporter des humains et 90 tonnes de fret vers la Lune et Mars. C’est la réponse de SpaceX et d’Elon Musk à un lanceur futuriste et entièrement réutilisable qui peut rendre les voyages dans l’espace abordables.

Lisez aussi: « Mars a l’air réel »: le prototype SN5 du vaisseau spatial SpaceX a réussi à « sauter » vers le voyage interplanétaire

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂