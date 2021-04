Le prototype du vaisseau spatial SN15 de SpaceX se déploie sur la rampe de lancement

SpaceX passe rapidement de son dernier tombé Vaisseau spatial prototype.

La société d’Elon Musk a déployé le tout dernier véhicule d’essai Starship , connu sous le nom de SN15 (« Serial No. 15 »), sa rampe de lancement dans le sud du Texas jeudi dernier (8 avril), un peu plus d’une semaine après son prédécesseur a explosé lors d’un vol à haute altitude .

Ce véhicule précédent, SN11, a bien performé pendant la majeure partie de son vol de 10 kilomètres de haut le 30 mars, mais a souffert d’un grave problème. en se préparant pour l’atterrissage . (SpaceX a ignoré les itérations SN12, SN13 et SN14, passant directement de SN11 à SN15.)

Vidéo: Regardez le lancement du Starship SN11 de SpaceX lors d’un vol d’essai

C’est le schéma des quatre prototypes de Starship qui ont tenté ce saut au cours des quatre derniers mois: tous ont bien volé jusqu’à la toute fin mais n’ont pas pu tenir l’atterrissage. (SN10 a atterri en un seul morceau début mars, mais a explosé quelques minutes plus tard .)

SpaceX prépare maintenant SN15 pour un vol similaire dans un proche avenir. Il y a des raisons d’être optimiste quant à un résultat différent cette fois-ci, et pas seulement parce que SpaceX a tendance à apprendre rapidement des problèmes qui surgissent pendant les tests: SN15 est un prototype de vaisseau très amélioré, comportant des «centaines d’améliorations de conception à travers les structures, l’avionique / logiciel & moteur, » Musk a déclaré via Twitter à la fin du mois dernier .

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises sur la Lune, sur Mars et dans d’autres endroits lointains. Le système de transport dans l’espace lointain se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une fusée géante de premier étage connue sous le nom de Super Heavy.

Starship et Super Heavy seront tous deux propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX – six pour le vaisseau spatial et environ 30 pour le propulseur de premier étage. Comme les quatre autres véhicules qui ont tenté le saut de 6 milles, le prototype SN15 arbore trois Raptors.