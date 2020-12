Le protocole Callisto: c’est le nouveau jeu de tir d’horreur de Glen Schofield

En tant que membre de Prix ​​du jeu 2020 a présenté le créateur de la série Dead Space, Glen Schofield, le tireur d’horreur Le protocole Callisto avant, qui au début rappelle un peu les films extraterrestres et devrait être intéressant pour tous les fans de science-fiction d’horreur.

Glen Schofield présente Le protocole Callisto

Le titre est le premier projet de Studios à distance frappante, composé de vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur des jeux comme Dead Space et Call of Duty. Le fondateur et PDG du studio est Glen Schofield. Les développeurs travaillent sur le jeu depuis environ un an et demi. Le but est de publier le jeu le plus effrayant de tous les temps.

Nous avons inclus ci-dessous la première bande-annonce de «The Callisto Protocol».

