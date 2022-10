Le protocole Callisto annule sa sortie au Japon

Le « jeu vidéo d’horreur »Le protocole Callisto » vient d’annuler sa première au Japon. le développeur Distance de frappe annoncé via son compte Twitter officiel en raison de la Les lois de censure prohibitives du Japonle lancement du titre d’horreur de survie tant attendu a été annulé dans le pays.

En raison du niveau élevé de contenu violent dans »The Callisto Protocol », on pense que les autorités japonaises ont demandé à Striking Distance d’atténuer le jeu afin de se conformer aux exigences établies par ZÉRO dans le pays, qui est le système qui classe les jeux vidéo selon leur contenu. Refusant de se conformer à la demande, l’équipe de développement a choisi d’annuler sa sortie au Japon.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Parasite Eve : Square Enix dépose une marque qui fait référence au jeu vidéo

Dans la déclaration écrite en japonais concernant l’annulation, on peut lire : « Le protocole Callisto » a décidé d’arrêter la sortie de la version japonaise. À partir de maintenant, la cote ZÉRO ne peut pas être dépassée. Nous avons décidé que nous ne pourrons plus pour vous offrir l’expérience dont vous avez besoin. Nous espérons que tout le monde au Japon comprendra. Si vous avez déjà passé une commande à l’avance, nous vous rembourserons. »

Le dirigeant de la société de conseil Kantan Games Inc., Serkan Toto, a déclaré qu’il y avait déjà d’autres jeux qui avaient adhéré aux exigences du CERO afin de sortir au Japon.

« CERO a été fondé en 2002 et s’est resserré au fil des ans », a écrit Toto. « Les jeux censurés pour nudité et violence au Japon incluent ‘The Last Of Us’, ‘Cyberpunk 2077’, ‘Uncharted 1’, ‘The Witcher 3’, ‘GTA V’, parmi beaucoup d’autres. »

Vous pourriez également être intéressé par : Townfall : les fans découvrent un message caché dans le nouveau jeu Silent Hill







L’histoire de »The Callisto Protocol » suit Jacob Lee, un prisonnier qui est emprisonné dans le Black Iron, une prison exploitée par la United Jupiter Company en l’an 2320. Le protagoniste est obligé d’essayer de survivre après une épidémie meurtrière. les habitants de l’établissement en horribles monstres, les joueurs devront donc tout faire pour s’échapper.

De nombreux fans de » Dead Space » ont vu » The Callisto Protocol » comme le successeur officiel de la franchise, car sa prémisse principale ressemble beaucoup. Le jeu vidéo Striking Distance a été vanté pour sa violence viscérale, la société de production assurant que les fans seront séduits par les scènes de mort choquantes qu’ils présenteront dans leurs jeux.

»The Calisto Protocol » sortira le 2 décembre et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox série X|S et PC.