Le protagoniste du Livre de Boba Fett veut se venger de Mace Windu

Temuera Morrison a parlé du traumatisme de Boba Fett après avoir vu Mace Windu tuer son père. Y aura-t-il vengeance ?

©IMDBBoba Fett après la mort de son père

Disney+ présente actuellement Le livre de Boba Fett où l’on voit la mythologie de guerres des étoiles développer grâce à des personnages comme Fennec Shand, Mando, Cobb Vanth et Cad Bane. Dans ce cas, Temuera Morrison veut un héros reconnu de la guerres de clones « renaître » pour que le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie ait la revanche dont il rêve depuis des années.

Mace Windu C’était un noble maître Jedi qui a siégé au Conseil en tant que l’un des personnages les plus puissants et les plus sages de la galaxie. Il faisait partie de la guerre des clones et a remis en question l’attitude de nombre de ses pairs qui sont devenus arrogants et négligents pendant cette période. Dans la bataille de Géonosis était chargé de tuer Jango Fett le décapitant avec son sabre laser devant Boba.

Un compte pour le passé

Le Maître Jedi est mort aux mains de Dark Sidious juste au moment où Anakin Skywalker tourné vers le côté obscur de la Force. le caractère de Samuel L Jackson avait vaincu les Sith responsables de la guerre, mais l’intervention des L’élu l’a laissé vulnérable et Palpatine l’a propulsé dans le vide avec son pouvoir. Il n’y a pas quelques-uns qui spéculent que Windu a peut-être survécu à cette rencontre.

c’est là qu’il entre en jeu Temuera Morrisonprotagoniste de Le livre de Boba Fettqu’il aimerait voir son personnage venger Jango. « Je lui dois trop pour mon père. Il est mort. J’ai l’œil sur lui. C’est en haut de ma liste. »a exprimé l’acteur à propos du maître jedi. Ming Na Wen a ajouté une idée : Boba et Fennec pourraient torturer Mace ensemble. Quelle situation!

Samuel L Jackson exprimé par le passé son souhait que Mace Windu survécu à la chute du bureau de Palpatine dans le vide en saisissant un véhicule sur Coruscant. De cette façon, les puissants Jedi pourraient à un moment donné se rencontrer Boba Fett que selon Temuera Morrisona le Jedi comme cible potentielle à cause de ce qui s’est passé dans le passé avec Jango.

