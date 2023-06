Le protagoniste de « One Piece »: qui est Iñaki Godoy, l’acteur qui joue Luffy dans le live-action de Netflix

« Une pièce » aura une adaptation live-action sur Netflix ! Le géant du streaming présentera en avant-première une série basée sur l’anime du même nom d’Eiichirō Oda, avec une distribution de jeunes comédiens. De toute évidence, parmi eux se distingue Iñaki Godoy, l’acteur qui joue le bien-aimé Singe de Luffy dans la fiction.

Malgré son jeune âge, l’interprète mexicain a fait son apparition dans d’importants projets de fiction. Ainsi, il s’ajoute à une production qui représente son premier rôle principal et qui promet de répondre aux attentes des fans.

Si vous voulez en savoir plus sur lui, cette note est pour vous. mag vous présente le profil complet de la star : nous vous indiquons les informations les plus importantes sur son biographie et carrière

1. QUI EST IÑAKI GODOY ?

Inaki Godoy est un acteur de cinéma et de télévision mexicain, reconnu pour son travail dans des séries telles que « Qui a tué Sarah ? et « Démon bleu ». De plus, il a une présence importante sur les réseaux sociaux : rien que sur son compte Instagram, il dépasse les 300 000 abonnés.

2. FICHE TECHNIQUE IÑAKI GODOY

Nom complet : Inaki Godoy Jasso

Date de naissance : 25 août 2003

Âge : 19 ans

Signe du zodiaque : Vierge

Lieu de naissance : Mexico, Mexique

Profession : acteur

Instagram : @inakigo

Un portrait en noir et blanc de l’interprète (Photo : Iñaki Godoy / Instagram)

3. QU’EST-CE QUE IÑAKI GODOY A ÉTUDIÉ ?

Inaki s’est intéressé à la vie artistique dès son plus jeune âge, pour laquelle il a étudié dès l’âge de 5 ans à la Compagnie nationale de théâtre au Mexique. De plus, il a complété sa formation au École de théâtre de la compagnie de scène et avec les cours de cascade hollywoodienne et Spécialité d’été d’art dramatique et de théâtre.

4. LES DÉBUTS DE LA PERFORMANCE D’IÑAKI GODOY

Godoy Il a commencé sa carrière d’acteur avec de petits rôles dans la série « Démon bleu » de images sony et dans le feuilleton « La maîtresse du centaure » de Telemundo. Plus tard, en 2020, il fait ses débuts au cinéma avec le film Encouragez les jeunes !

5. LA CARRIÈRE D’ACTEUR D’IÑAKI GODOY

Selon leur dossier sur IMDb, ce sont les séries et films auquel l’acteur a participé :

Série télévisée Iñaki Godoy :

2016: « Blue Demon » enfant

2016-2017: « La querida del Centauro » comme Amadeo El Gato

2018: « Par le masque » comme Aurelio jeune

2019 : « Sans peur de la vérité » comme El Chinos

2019: « Les élus » en tant que Bruno

2020 : « Encouragez la jeunesse » en tant que Pedro

2021 : « Qui a tué Sara ? » comme Bruno Lazcano

2022: » Les imparfaits » en tant que Juan Ruíz

2023 : « One Piece » en tant que Monkey D. Luffy

Iñaki Godoy filme :

2020 : « Encouragez les jeunes ! » comme Pierre

2022: « MexZombies » comme Tavo

2022: « N’ouvrez pas la porte » comme Faust

6. CE QUE IÑAKI GODOY A DIT AUX FANS DE « ONE PIECE »

Inaki Godoy voir l’action en direct de « Une pièce » une grande opportunité dans sa carrière, étant son premier rôle principal. Cependant, cela s’accompagne également d’une grande responsabilité, en raison du grand nombre de fans de la franchise.

« J’ai fait des recherches sur ‘One Piece’ et je sais à quel point cela signifie pour vous tous. Je tiens à vous faire savoir que je ferai de mon mieux et apprécierai toute la gentillesse que vous m’avez montrée. Merci pour la confiance », a écrit l’acteur sur ses réseaux sociaux.

Iñaki Godoy joue Luffy dans le live-action de « One Piece » (Photo : Netflix)

7. A QUOI RESSEMBLE IÑAKI GODOY DANS LE LIVE-ACTION DE « ONE PIECE » ?

La série netflix arrive sur la plateforme le 31 août et compte 10 épisodes. De plus, on sait que les étoiles Jacob Romero Gibson, Emily Rudd, Mackenyu et Taz Skylar compléter le casting.

Regardez ici la bande-annonce de la fiction, dans lequel vous pouvez voir en détail à quoi il ressemble Inaki Godoy comme luffy.

8. À QUOI RESSEMBLAIT IÑAKI GODOY DANS SA PREMIÈRE ŒUVRE ?

Sur la plateforme Youtubeil y a diverses interviews de l’interprète dans lesquelles on l’observe parler de son expérience dans ses premiers emplois.

Par exemple, en 2017, Telemundo diffuser un audiovisuel dans lequel ils l’interrogent sur sa participation à « La maîtresse du centaure ». Vous pouvez le consulter ci-dessous.

9. PHOTOS IÑAKI GODOY

L’artiste est né en 2003 (Photo : Iñaki Godoy / Instagram)

L’acteur devant Chichén Itzá (Photo: Iñaki Godoy / Instagram)

L’acteur savourant un délicieux repas (Photo : Iñaki Godoy / Instagram)

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus de notes sur les stars de cinéma et le monde du divertissement dans mon profil. Auparavant, j’ai écrit sur la filmographie de Natalie Portman, Chris Evans et d’autres célébrités. Il vous suffit d’aller sur 45Secondes.fr/autor/carla-ocana. Merci de nous avoir rendu visite aujourd’hui!