Le propriétaire d’un restaurant dont la sandwicherie a inspiré l’ours dit qu’il ne peut pas regarder la série

Alors que sa propre sandwicherie italienne a directement inspiré la série dramatique à succès L’ours, Chris Zucchero a ses raisons pour lesquelles il évite de le regarder. La série est créée par Christopher Storer, un ami de longue date de Zucchero qui s’est inspiré de l’histoire de son restaurant de Chicago, Mr. Beef. Environ 90% de l’émission est tournée dans la sandwicherie de Chicago et Zucchero a même une apparition dans l’épisode pilote interagissant avec le chef de la série Jeremy Allen White.







Dans une nouvelle interview avec Variety, Zucchero a parlé de son restaurant et L’ours, et il a révélé qu’il n’avait toujours pas vu un seul épisode de la série. Il dit que cela n’a rien à voir avec la qualité de la série, mais cela le fait juste « se sentir bizarre » en tant que personne qui n’aime pas être le centre de l’attention. Alors qu’il était heureux d’aider un ami avec L’ours tournage sur place à Mr. Beef, Zucchero dit qu’il ne peut pas regarder quoi que ce soit impliquant le vrai restaurant, même ses propres apparitions à la télévision.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Cela peut sembler un peu arrogant, mais nous n’avons jamais payé de publicité ou de relations publiques pour M. Beef, mais nous avons eu beaucoup de chance », explique-t-il. « Comme Jay Leno et son amitié avec mon père, c’est vraiment ce qui a rendu M. Beef célèbre. Donc, au fil des ans, j’ai été sur Food Network, Travel Channel, j’ai parlé à des journalistes – mais je n’ai jamais lu ni regardé quoi que ce soit que M. Beef est sur « .

Il a poursuivi: « C’est plus embarrassant [than superstition] pour moi. Je me sens juste bizarre. Les food people ne sont pas les mêmes que les acteurs ou les musiciens. Vous savez ce que je veux dire? C’est la même raison pour laquelle je ne fais pas vraiment la promotion de quoi que ce soit avec L’ours. Je ne veux pas être le gars qui dit : « Regarde-moi ». Je suis le putain de roi Ours gars. »

En relation: L’ours: chaque épisode de la saison 1, classé







L’ours est filmé dans Mr. Beef

Effets

Zucchero souligne également qu’il existe des différences majeures entre Mr. Beef et la sandwicherie de L’ours. Alors que Carmy de Jeremy Allen White essaie peut-être d’apporter une touche de « repas haut de gamme » à l’établissement, Zucchero dit que c’est quelque chose qu’il ne ferait « absolument pas » dans la vraie vie. Il dit également qu’il s’assure de garder la série télévisée séparée du restaurant en tant qu’entités distinctes, bien qu’il ait autorisé l’affichage d’une seule affiche de l’émission sur le mur.

« J’ai en quelque sorte construit un mur dans mon cerveau pour ne pas perdre de vue ce que nous sommes vraiment », a-t-il expliqué. « Nous sommes juste le décor pour eux. Ils m’ont donné un tas d’affiches promotionnelles, alors j’ai juste mis une affiche dans le coin, pour que les gens puissent la voir. Storer a dit que M. Beef avait inspiré l’émission, mais pour mémoire , c’est lui qui a dit ça, pas moi. »

Il a ajouté: « J’essaie de m’éloigner de ça, parce que quelqu’un doit se réveiller le lendemain et faire du boeuf. J’essaie de garder tout et moi-même le même. C’est ce que j’ai connu toute ma vie. La seule chose que j’ai ‘ai jamais connu de ma vie, c’est ce restaurant. »

Les deux saisons de L’ours sont en streaming sur Hulu.