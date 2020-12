Le propriétaire du restaurant de Dallas qui a réprimandé les clients pour avoir twerk tient sa position

Le propriétaire de True Kitchen + Kocktails s’excuse d’avoir utilisé des blasphèmes, mais estime que les gens ne devraient pas se tenir debout sur ses chaises en le laissant tomber.

Une diatribe d’un restaurateur frustré est récemment devenue virale et a provoqué une conversation sur les endroits où il est acceptable de … eh bien … twerk. Le dimanche soir (29 novembre), les choses se sont réchauffées au True Kitchen + Kocktails, un restaurant de Dallas qui a ouvert ses portes en août. Dans un clip qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, l’avocat et propriétaire de restaurant Kevin Kelley est vu et entendu gronder ses clients après qu’ils aient un peu trop apprécié le DJ. Il y a plusieurs rapports selon lesquels des gens se tenaient sur des chaises et des coussins pendant qu’ils twerkaient au son de la musique, mais Kevin n’en avait rien. «J’ai investi beaucoup d’argent dans l’achat de ce bâtiment et dans le développement de ce concept afin que les Noirs puissent avoir un endroit agréable où aller», a déclaré Kelley dans le clip après avoir demandé que la musique soit coupée. «Mais tout ce twerk et [expletive], amène-le à [club] Pryme, apportez-le à Pink, car nous sommes un restaurant. Pour ceux qui n’aimaient pas ses règles, Kevin a ajouté qu’ils pouvaient «obtenir le [expletive] de mon restaurant »et leur a dit de« sortir parce que je n’ai pas besoin de votre argent ». La vidéo a été partagée plus d’un million de fois et a suscité des réactions mitigées. Certaines personnes pensaient qu’il réagissait de manière excessive tandis que d’autres, y compris de nombreux autres restaurateurs de Kelley, ont soutenu ses propos. Ses critiques ont fait remarquer que s’il ne voulait pas que les gens dansent, il ne devrait pas jouer de musique qui encourage ce comportement. Le lendemain, Kevin Kelley est retourné sur les réseaux sociaux pour s’excuser de son « mauvais choix de formulation ». Cependant, il est inébranlable dans sa position. « Le fait que nous ayons de la musique dans notre restaurant ne signifie pas que vous pouvez vous tenir sur nos sièges, vous appuyer sur une vitre et twerk », a déclaré Kelley aux journalistes. Il a ajouté qu’il avait tenté de dire poliment aux invités de ne pas danser et de twerk, mais ils ont continué à le faire. «C’est un restaurant, nous n’avons pas de piste de danse, et ce sont les seules femmes qui ont jamais agi de cette façon. C’est une situation à moins d’un pour cent. « Il a demandé à une poignée de ses invités de partir. « Ils n’avaient aucun respect pour nous ou les autres clients, donc c’était nécessaire », a-t-il dit, mentionnant qu’il souhaitait maintenant ne pas utiliser de blasphème pendant sa diatribe. «Mais si c’est la seule chose sur laquelle les gens sont rattrapés, ils devraient d’abord tenir compte du comportement des invités. Nous avons créé un restaurant qui sert la communauté. Nous avons créé plus de 70 emplois pendant une pandémie. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de nos clients sont fantastiques et nous les adorons. Nous n’allons pas voir leur expérience gâchée car nous avons quelques invités qui veulent se tenir debout sur des meubles et twerk. Nous ne sommes pas le restaurant pour ça. [via]