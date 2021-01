Le propriétaire de Volvo, Geely, produira des voitures intelligentes

Le groupe chinois Geely, propriétaire de Volvo Cars et une part de Daimler, a signé un accord de partenariat avec le géant de la technologie Tencent pour développer des véhicules autonomes et intelligents et même neutraliser la consommation de carbone dans la production automobile.

Les entreprises travailleront ensemble pour numériser entièrement tous les aspects de la production de véhicules, du développement de produits, de la fabrication, du marketing à l’après-vente. Ils travailleront également au développement de voitures intelligentes, en lançant des applications de mobilité qui améliorent l’expérience utilisateur. Ils testeront et valideront également les systèmes de direction autonomes.

«L’industrie automobile mondiale est confrontée à de profonds changements et les nouvelles technologies restructurent l’écosystème industriel. En regardant vers l’avenir, nous devons être ouverts à la coopération, au développement conjoint et aux innovations », a déclaré An Conghui, président du Geely Holding Group, dans une note. «Après trois ans, Geely et Tencent approfondissent désormais leur partenariat et travaillent à numériser toute la chaîne de valeur automobile. Dans le même temps, nous sommes impatients d’assumer notre responsabilité envers la société en promouvant conjointement un développement durable à faible émission de carbone dans l’industrie automobile. »

Le partenariat entre Geely et Tencent a débuté en 2018, lorsque les entreprises ont formé une joint-venture avec China Railways pour développer le WiFi, une application de mobilité ferroviaire et d’autres services numériques. En 2019, ECARX, une société du holding Geely, a signé un accord de coopération avec Tencent Auto pour travailler sur la connectivité intelligente, l’intelligence artificielle et les services cloud. En conséquence, les applications automobiles de Tencent ont été intégrées dans plusieurs modèles de Geely Auto et Lynk & Co.