Le propriétaire de Billionaire & Mets, Steve Cohen, quitte Twitter après avoir aidé un protégé ravagé par GameStop, surnommé les jockeys des investisseurs de Redditor

L’homme d’affaires Steve Cohen semble avoir supprimé son compte Twitter au milieu du tollé suscité par la débâcle de la courte compression GameStop. Le hedge fund du propriétaire des Mets a attiré les soupçons après avoir renfloué d’autres financiers durement touchés par de petits investisseurs.

Point72 Asset Management de Steven Cohen a aidé son ancien protégé, Gabriel Plotkin, après que le fonds spéculatif de ce dernier, Melvin Capital, ait perdu des milliards en pariant contre le détaillant de jeux vidéo GameStop. Le tapis a été retiré de Plotkin par un groupe de petits investisseurs en dollars provenant d’une communauté Reddit appelée WallStreetBets.

Cela a placé Cohen sur le radar des gens en colère à la suite, pensant que les déménageurs de Wall Street s’étaient entendus pour changer les règles du jeu et punir les gens du commun pour les avoir déjoués.

Il n’est pas étonnant que l’attention sur Twitter soit passée de ses projets pour l’équipe de baseball des New York Mets, qu’il a achetée pour 2,4 milliards de dollars il y a trois mois, à la façon dont il a fait sa fortune en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs. La négativité était suffisamment mauvaise pour que Cohen le remarque plusieurs fois.

«Je ne ressens pas l’amour sur ce site aujourd’hui. Le trading est un jeu difficile. Tu ne penses pas? il a écrit jeudi.

« Foule agitée sur Twitter ce soir, » Cohen a tweeté mercredi soir. « Hé, les jockeys continuent de l’apporter. »

Au milieu de la tension, le milliardaire s’est engagé dans un va-et-vient avec Dave Portnoy, le fondateur du blog populaire Barstool Sports et l’un des critiques les plus bruyants de Wall Street sur la saga GameStop. Portnoy a appelé à plusieurs reprises à une enquête et à des peines de prison pour toutes les personnes impliquées dans la décision prise par Robinhood d’étouffer les échanges.

TEMPS DE PRISON. Les démocrates et les républicains ne se sont pas mis d’accord sur une question jusqu’à présent. Voilà à quel point les événements d’aujourd’hui sont flagrants, illégaux et insondables. Cela montre également à quel point @RobinhoodApp @ StevenACohen2C Citadel Point72 le pense tous. Les amendes ne suffisent pas. Prison ou buste https://t.co/cEldMThZSD – Dave Portnoy (@stoolpresidente) 28 janvier 2021

L’application sans commission qui aurait démocratisé le trading était le principal moyen pour les membres de WallStreetBets d’acheter des actions GameStop. Après que la ruée vers le marché ait eu des conséquences désastreuses pour les vendeurs à découvert, Robinhood a refusé les achats des actions concernées. La société Citadel de Ken Griffin est le plus grand exécuteur des commandes collectées par Robinhood et a également aidé à renflouer Melvin Capital.

Cohen a demandé sur Twitter quel boeuf Portnoy avait avec lui, et les deux ont eu une confrontation, dans laquelle Cohen a nié tout lien avec le mouvement douteux de Robinhood et Portnoy a finalement déclaré: «Au moins, vous parlez et essayez de répondre. C’est apprécié. »

D’autres étaient apparemment moins faciles à apaiser, que ce soit sur Twitter ou hors ligne. L’ancien joueur des Bengals de Cincinnati Boomer Esiason, par exemple, a critiqué les tweets de Cohen dans l’émission de radio qu’il coanimait, Boomer et Gio.

Vendredi soir, le compte Twitter de Cohen a disparu, probablement supprimé par Cohen lui-même. La saga GameStop a donc peut-être finalement amené le comédien Jon Stewart sur Twitter, mais elle a poussé Steve Cohen à sortir en même temps.

Ce sont des conneries. Les Redditors ne trichent pas, ils se joignent à une fête que les initiés de Wall Street apprécient depuis des années. Ne les fermez pas … peut-être les poursuivre pour violation du droit d’auteur à la place !! Nous n’avons rien appris de 2008.LoveStewBeef – Jon Stewart (@jonstewart) 28 janvier 2021

