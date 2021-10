Le projet Val Zod de Michael B. Jordan avance avec Transformers: Rise of the Beasts Writers

On dirait que Michael B. Jordan est prévu Superman le projet de HBO Max avance. Après des rapports précédents selon lesquels Jordan s’était associé à WarnerMedia pour développer un nouveau projet d’action en direct basé sur l’incarnation de Val Zod de Superman, Deadline rapporte maintenant que Darnell Metayer et Josh Peters viennent de signer pour écrire le script. Le nouveau a récemment écrit le scénario de la suite à venir Transformers : L’Ascension des Bêtes pour Paramount Pictures, qui vient de terminer le tournage.

Le projet Val Zod s’appelle simplement Val Zod à l’heure actuelle, bien que ce titre puisse encore changer car nous sommes très tôt dans le processus de production. Plutôt que de suivre une nouvelle version de Clark Kent et de son Man of Steel, Val Zod suit Val Zod, un Kryptonien noir qui cherche refuge sur Terre 2 lorsque sa planète est détruite. Détails de l’intrigue sur le Michael B. Jordan Superman Le projet n’est pas clair, mais Deadline rapporte que les scénaristes ont « une vision inattendue de l’histoire d’origine du personnage emblématique de Earth 2 ».

Michael B. Jordan est producteur exécutif sous sa bannière Outlier Society en collaboration avec DC Entertainment et Warner Bros. Television. Elizabeth Raposo sera également productrice exécutive pour Outlier Society avec Stefano Agosto supervisant le projet. La question brûlante du moment est de savoir si Jordan a également l’intention de jouer le rôle de Val Zod, et cela reste flou. De nombreux fans demandent que cela se produise depuis des années, et Jordan a évoqué les rumeurs plus tôt cette année selon lesquelles il jouerait dans un autre Superman film de l’écrivain Ta-Nehisi Coates.

« Vous entendez les murmures et les rumeurs et des trucs comme ça et c’est juste un compliment », a déclaré Jordan sur Jake’s Takes en avril. « Vous savez, j’apprécie les gens qui pensent de moi de cette manière pour ces rôles. Je n’ai rien de plus à donner là-dessus que c’est juste flatteur et je l’apprécie. Mais, vous savez, qui qu’ils obtiennent ou si ça se passe comme ça, je pense que ce sera une chose intéressante à voir. »

Les détails sur ce projet distinct ne sont pas clairs de la même manière, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles il suivrait une nouvelle incarnation de Clark Kent plutôt que le Val Zod Superman. Selon Black Girl Nerds, il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Jordan n’était pas intéressé à jouer une version noire de Clark Kent, préférant plutôt se concentrer sur le personnage de Val Zod. Peut-être que sans que DC n’avance avec de nouveaux projets mettant en vedette Val Zod, Jordan a finalement décidé qu’il était préférable de développer le projet personnellement.

Jordan continue d’avoir un emploi du temps chargé en tant qu’acteur, et cela pourrait s’avérer être un défi s’il devait jouer Val Zod. Il est sur le point de faire ses débuts de réalisateur avec la suite à venir Credo III qui le mettra également en vedette comme vedette principale. L’acteur peut ensuite être vu dans Un journal pour la Jordanie du réalisateur Denzel Washington. Ce film doit sortir le jour de Noël.

Michael B. Jordan Val Zod est encore entourée de mystère. Auparavant, il avait été signalé qu’il s’agirait d’une série limitée plutôt que d’un seul film, mais cette information n’a pas encore été officiellement confirmée. Le projet a néanmoins beaucoup de fans ravis de voir le live-action Val Zod, avec, espérons-le, Jordan dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Superman