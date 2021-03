Le projet secret inachevé de Bruce Lee à adapter en série

Il a été révélé qu’un projet secret passionnant de Bruce Lee titré, ‘La flûte silencieuse’ il sera adapté à une série limitée.

Lee est devenu célèbre en Hong Kong vers la fin des années 60, avant d’être le pionnier du genre cinématographique de arts martiaux dans États Unis. L’acteur légendaire est décédé en 1973 à tout juste 32 ans, juste au moment où il est devenu une célébrité dans le monde entier.

Journée nationale d’action et de guérison: Il avait déjà décidé que quelque chose de la véritable identité asiatique devrait être montré, devrait avoir un espace, devrait être VU – vu comme un ÊTRE HUMAIN. Dans quelle mesure sommes-nous heureux qu’il ait fait ça? 1/ pic.twitter.com/I5WIDA7Zdl – Bruce Lee (@brucelee)

Bien que court, l’héritage cinématographique de Lee a laissé une foule d’œuvres emblématiques à explorer au fil des ans, mais il a maintenant été dévoilé qu’un projet secret de l’acteur intitulé « The Silent Flute » sera adapté en série télévisée.

Le prochain projet serait en charge du producteur Jason Kothari, qui, à travers un communiqué de presse, a annoncé: « C’est un privilège et une responsabilité de mener à bien le projet qui passionnait le plus Bruce Lee, The Silent Flute. »

«Bien qu’elle n’ait pas été touchée depuis un demi-siècle, l’histoire implique des thèmes pionniers aujourd’hui, et mon ambition est de rendre justice à la vision puissante et cinématographique de cette icône mondiale. Ayant étudié sa vie et sa carrière de près, je m’engage à réunir les meilleurs talents du monde et à créer The Silent Flute pour des millions de fans de Lee et à l’honorer. «







L’intrigue originale de «The Silent Flute» se déroule dans un futur dystopique où l’humanité a souffert de pandémies, d’incendies et de guerres civiles. Toutes les méthodes de combat sont interdites, cependant, dans cet horrible environnement arrive un guerrier qui devient le meilleur combattant du monde.

Maintenant, nous devrons attendre que «The Silent Flute» apparaisse sur les écrans pour voir si le projet rend justice à la vision du monde de Bruce Lee.