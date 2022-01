Le projet secret d’Arnold Schwarzenegger

Hollywood

l’acteur de terminateur Il a surpris tous ses followers avec un post mystérieux sur ses réseaux sociaux. Là, on pouvait voir que la date fixée était février de cette année.

© GettyL’acteur a 74 ans.

Cette semaine, Arnold Schwarzenegger surpris ses 22,1 millions de followers sur Instagram avec un message mystérieux. Sans donner trop de détails, tout indique qu’il s’agit du prochain projet dans lequel l’acteur de terminateur. Dans la publication, il a également été révélé que la production commencera à être vue à partir de février de cette année, donc l’attente pour plus de nouvelles ne devrait pas être trop longue.

L’acteur a partagé ce qui semble être une affiche pour un film ou une série intitulée Zeus. Là, vous pouvez voir schwarzenegger complètement lookeo comme le célèbre dieu grec. La description écrite dans le message disait simplement: “Arrive en février 2022”, mais cela n’a pas empêché ses abonnés de perdre la tête dans une publication qui a dépassé les 1,6 million de vues aime.

Parmi les personnes qui ont répondu au message, il y avait son fils, Joseph Baenaqui vient de l’appeler « Dieu du ciel », en claire allusion à ce personnage grec mythique. Si vous deviez passer par sa page officielle dans IMDb, il n’y a pas de projet intitulé Zeus qui donne des indices sur les prochaines étapes de l’acteur de 74 ans. Dans ce contexte, de La santé des hommes a suggéré qu’il pourrait en fait s’agir d’une publicité qui pourrait être vue lors du prochain super Bowl, le 13 février.

On pense aussi qu’il pourrait s’agir d’un petit teaser de ce que sera l’un de ses prochains films : kung fureur. À propos de ce projet, il n’y a pas trop de détails et on sait seulement que même s’il se situera dans l’univers créé par David Sandberg, qui a sorti son moyen métrage de 31 minutes en 2015, centré sur un détective nommé kung fureur. Même si, encore une fois, nous nous laissons guider par votre profil de IMDb, il y est suggéré que le caractère de schwarzenegger Sera appelé Président, il n’aurait donc aucun lien avec l’affiche de Zeus depuis votre compte Instagram.

Le dernier film réalisé par Schwarzenegger

L’ancien gouverneur de Californie ne passe plus autant de temps sur les plateaux qu’à une autre étape de sa vie. En effet, pour retracer son dernier long métrage, il faut remonter à 2019, lorsqu’il faisait partie du dernier film de terminateur, Terminator : sombre destin, où il revient interpréter le T-800. Dans cette histoire, vous avez reçu 70 % d’accord pour Tomates pourries, la célèbre machine futuriste a fini de devenir une intelligence artificielle lorsqu’elle a reçu son nouveau nom : Carl. Sous cette identité, il vécut à la retraite et fonda une famille, jusqu’à sarah connor l’ont trouvé et ils ont fait équipe pour sauver le monde une fois de plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂