Le projet qui réunit Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson et bien d’autres stars

Cinéma

C’est le nouveau projet de Wes Anderson qui a un casting impressionnant de stars pour une histoire hors du commun. Faites attention!

© IMDbMaya Hawk

OhWes Anderson a un nouveau projet! Dans ce cas on parle de Ville d’astéroïdesun film se déroulant dans les années 50 dans une ville fictive du désert où ils se retrouvent pour un concours scolaire, en réalité, un camp d’été dédié à l’observation de phénomènes astronomiques, parents et enfants qui seront témoins d’un événement à grande échelle qui va changer la vie des gens pour toujours.

Dans ce contexte, le casting du film regorge de noms importants au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Nous pouvons inclure : Tom Hanks, Margot Robbie, Steve Carell, Maya Hawke, Matt Dillon, Sophia Lillis, Scarlett Johansson et Bryan Cranston. Une équipe de luxe si l’on prend en compte l’actualité professionnelle de ces stars qui se démarquent aussi bien à la télé que sur grand écran.

Un casting de luxe

Il y a encore plus ! Parce que Wes Anderson Il n’a pas oublié de convoquer des comédiens avec qui il avait déjà travaillé par le passé. La liste comprend : Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Edward Norton, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Tony Revolory et Liev Schreiber. De cette façon, le cinéaste suit une tendance dans l’industrie ces dernières années avec des castings pleins de noms brillants, comme ce fut le cas avec Ne lève pas les yeux, Knives Out, Inception soit L’Irlandaisentre autres.

La filmographie de Wes Anderson comprend des titres comme Vie aquatique, Les excentriques Tenenbaums, Trois c’est une foule, The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs et La chronique françaiseentre autres films qui font de lui un cinéaste avec une vaste expérience et une expérience qui lui permet certainement de gérer un casting de noms propres du niveau qu’il a Ville d’astéroïdes.

Le prochain film de la filmographie de Wes Anderson Il sortira au cinéma le 16 juin. « limité » et le 23 du même mois dans des salles de toute la planète. Plus loin? Il existe d’autres noms d’acteurs que nous n’avons pas mis en avant dans les listes précédentes mais cela ne veut pas dire qu’ils cessent d’avoir un poids spécifique important : Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Hong Chau et Jake Ryan. Intéressant!

