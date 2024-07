Le projet militaire le plus cher de l’histoire atteint désormais 141 milliards de $ et ce n’est pas terminé !

141 milliards de dollars en jeu : le nouveau missile nucléaire américain bat tous les records de coût !

Dans une décision récente, le Pentagone a autorisé la poursuite du programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel, malgré une explosion des coûts estimée à une augmentation de 81%. Ce programme, qui vise à remplacer les missiles Minuteman III vieillissants, a désormais atteint un coût total estimé à environ 141 milliards de dollars.

Lire aussi :

La genèse du programme Sentinel

Le programme Sentinel, conçu pour être le fer de lance de la nouvelle génération de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires des États-Unis, a connu une inflation spectaculaire de son budget initial. La raison principale de cette augmentation est attribuée à des défis techniques et à une sous-estimation des coûts initiaux. En réponse à cette situation, l’US Air Force a été chargée de restructurer le projet pour prévenir toute nouvelle augmentation des dépenses.

Test réussi mais budget en crise

Plus tôt cette année, Northrop Grumman, le principal contractant du projet, a réussi le test de lancement du missile Sentinel. Cependant, malgré ces succès techniques, le programme a subi une augmentation de coûts significative, forçant une réévaluation de sa gestion financière.

Implications de la hausse des coûts

La révision des coûts a révélé que le programme pourrait coûter jusqu’à 141 milliards de dollars, une somme qui a suscité des préoccupations au sein du Pentagone et parmi les législateurs. L’augmentation des coûts a été si substantielle qu’elle a déclenché une infraction à la norme Nunn-McCurdy, qui exige la restructuration ou la terminaison d’un programme si son coût augmente de plus de 25%.

Restructuration et nouveaux délais

En conséquence de ces dépassements budgétaires, le programme Sentinel va subir une restructuration majeure. Cette refonte vise à identifier et corriger les causes profondes de ces dépassements, avec l’introduction d’une structure de gestion améliorée destinée à contrôler plus strictement les coûts futurs. Un nouveau calendrier pour l’acquisition des missiles sera établi à l’issue de cette restructuration, prévoyant un retard de plusieurs années sur le calendrier initial.

La portée stratégique du Sentinel

Ce programme n’est pas seulement une question de budget ; il revêt une importance stratégique majeure pour les États-Unis. Le missile Sentinel est destiné à renforcer la composante terrestre de la triade nucléaire américaine, en réponse à la menace croissante de puissances adverses comme la Russie et la Chine. Il s’agit du premier renouvellement majeur de ce segment de l’arsenal nucléaire américain depuis plus de soixante ans.

Perspectives futures

Malgré les défis financiers et les retards, le programme Sentinel est perçu comme essentiel pour la sécurité nationale américaine. Les ajustements en cours sont censés garantir que le programme atteindra ses objectifs sans compromettre sa performance ou sa fiabilité.

Cet article explore les développements récents du programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel, soulignant l’escalade des coûts qui a atteint le chiffre stupéfiant de 141 milliards de dollars. Face à cette situation, des mesures de restructuration ont été mises en place pour assurer l’efficacité et la rentabilité du projet, tout en répondant aux exigences stratégiques de la défense nationale des États-Unis.

Source : Breaking Defense