Le projet I Am Legend est actuellement en développement chez Warner Bros.

Warner Bros. prévoit une multitude de nouveaux projets basés sur des franchises familières, notamment I Am Legend, Ready Player One et Sherlock Holmes.

La bataille juridique entre Village Roadshow et Warner Bros. se poursuit, des informations récentes révélant que plusieurs projets intrigants sont en cours de développement, notamment une nouvelle version de Je suis une légende. Parmi les va-et-vient légaux, un rapport de The Hollywood Reporter a révélé que les films et séries basés sur Sherlock Holmes, la Océan 11 la franchise, Ready Player One, je suis une légende, là où sont les choses sauvages et Oui mecentre autres sont actuellement en cours de développement.

Village Roadshow a contesté la stratégie de Warner Bros. Business, le premier affirmant que ce dernier les empêche d’être «copropriétaire et partenaire financier sur des dizaines de projets en cours de développement basés sur des films dont ils partagent les droits. ” Warner Bros., quant à lui, a depuis riposté en disant: « Les actions de Village ont été trompeuses et ce différend est également artificiel. »

Mettant de côté toute la légalité tordue, un nouveau projet basé sur Je suis une légende est sans aucun doute une perspective intrigante, d’autant plus que le film a récemment fait l’objet de discussions sérieuses grâce à des circonstances réelles. L’adaptation la plus récente du roman du même nom de 1954 de Richard Matheson a pris la forme de 2007 Je suis une légende réalisé par Francis Lawrence et avec Will Smith.

Dans l’adaptation, Smith incarne Robert Neville, un scientifique qui est le dernier survivant humain d’un fléau qui a ravagé le monde, transformant certains humains en mutants hostiles. Robert tente de trouver un moyen d’inverser les effets du virus artificiel en utilisant son propre sang immunitaire. Les parallèles avec les événements récents devraient être évidents même pour l’individu le plus inconscient et ont même conduit Will Smith à décider de clarifier certaines choses.





En quoi consistera le nouveau projet I Am Legend ?





Détails de ce que Warner Bros.’ Nouveau Je suis une légende projet impliquera sont minces sur le terrain, mais il y a plusieurs façons dont l’histoire pourrait se dérouler. Une préquelle de Will Smith avec Will Smith Je suis une légende a été discuté en 2008 et aurait inclus le retour de Smith et du réalisateur Francis Lawrence. L’intrigue de la Je suis une légende préquelle (I Will Be Legend?) aurait révélé ce qui est arrivé à Neville avant que les infectés ne prennent le contrôle de New York, détaillant la mort et la destruction et explorant comment il est devenu le dernier homme vivant.

Smith a ensuite révélé d’autres détails, affirmant que la préquelle aurait vu son personnage et une équipe aller de New York à Washington, DC, et faire leur dernier combat contre les personnes infectées par le virus. Le projet a finalement été retiré du développement, Lawrence déclarant: « Je ne pense pas que cela arrivera jamais. »

Depuis, plusieurs autres projets basés sur Je suis une légende ont été discutés. En 2014, le studio a acquis un scénario intitulé « Un jardin au bout du monde », qui présentait tant de similitudes avec Je suis une légende qu’il a été réécrit avec l’intention de raconter une autre histoire se déroulant dans le même monde que la sortie de Will Smith.

Donc, il y a plusieurs options concernant ce que cela Je suis une légende projet sera. Prequel, suite, spin-off ou reboot ? Lequel préféreriez-vous ?





