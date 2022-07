Le projet de remake de Star Wars: Knights Of The Old Republic a été suspendu

Le jeu de rôle culte Guerres des étoiles: Le redémarrage de Knights of the Old Republic a été suspendu par Aspyr Media. Jason Schreier, journaliste pour Bloomberg, a rapporté cela en utilisant des sources.

Aspyr Media aurait suspendu indéfiniment le développement de Star Wars: Knights Of The Old Republic, selon un article de Bloomberg publié vendredi soir 26 juillet.

Selon Bloomberg, au début du mois, les dirigeants du studio Aspyr ont informé leur personnel que le projet avait été suspendu pendant qu’ils recherchaient « d’autres contrats et perspectives de développement ».

Aspyr aurait limogé le directeur artistique et le directeur du design du remake en plus du retard prolongé.

Le rapport affirmait également que le cycle de développement de Star Wars : Knights of the Old Republic n’était pas durable. Une source anonyme familière avec le projet a déclaré à Bloomberg que la démo du jeu pour Lucasfilm et Sony avait pris trop de temps et d’argent. En conséquence, certains développeurs ont prédit que 2025 serait une date de sortie plus raisonnable que la projection 2022 d’Aspyr.

Certains employés d’Aspyr pensent maintenant que Saber Interactive, qui a externalisé le travail pour le projet, pourrait potentiellement explorer ceux mentionnés ci-dessus. Nous avons contacté la société pour obtenir une réponse au rapport de Bloomberg, et nous mettrons à jour ce message avec tous les détails et informations qu’il pourrait fournir.

La société a sorti Star Wars: Knights of the Old Republic II pour la Nintendo Switch en juin. Aspyr a publié un correctif en juillet pour résoudre un problème lors du lancement du jeu et a interdit aux joueurs de le terminer aujourd’hui.

L’annonce officielle du remake a eu lieu en septembre 2021. Le projet était en développement depuis près de trois ans à ce moment-là. La soi-disant «tranche verticale» du jeu a été terminée par Aspyr Media le 30 juin 2022, et elle a ensuite été montrée aux collaborateurs de Sony et Lucasfilm.