Le projet de loi sur les sports anti-trans de la Floride est-il une «agression sexuelle sanctionnée par l’État»?

La Chambre des représentants de Floride a adopté un nouveau projet de loi anti-trans qui interdit aux filles transgenres de participer aux sports féminins à l’école et au collège.

Cela pourrait également les soumettre à des inspections génitales invasives.

Qu’est-ce que le Florida Trans Bill, ou Fairness in Women’s Sports Act?

Le projet de loi HB 1475, intitulé Fairness in Women’s Sports Act, a été adopté par la State House le 14 avril avec un vote de 77-40. Tous les démocrates sauf un se sont opposés au projet de loi soutenu par le GOP.

En vertu de la loi, les adolescentes et les jeunes femmes pourraient être tenues de subir des examens physiques si leur sexe est mis en question.

« Un différend concernant le sexe d’un élève doit être résolu par l’école ou l’établissement de l’élève en demandant à l’élève de fournir un examen de santé et un formulaire de consentement ou une autre déclaration signée par le fournisseur de soins de santé personnel de l’élève qui doit vérifier le sexe biologique de l’élève », le projet de loi déclaré.

L’acte fait partie d’un débat national controversé sur la place des femmes transgenres dans le sport.

Les républicains affirment qu’empêcher les femmes transgenres de participer à des sports préserve l’égalité, bien qu’elles ne soient pas en mesure de donner des exemples de l’avantage injuste d’une fille transgenre.

Les démocrates, quant à eux, affirment que cet acte créera une autre voie pour l’intimidation et la marginalisation des femmes transgenres.

Dans un discours émouvant devant la Chambre, la représentante Michele Rayner a critiqué la loi conservatrice et comparé l’examen médical intrusif à «une agression sexuelle contre des enfants sanctionnée par l’État».

Le projet de loi anti-trans de la Floride est basé sur une science fausse et contraire à l’éthique

En vertu du projet de loi, plusieurs voies de discrimination à l’égard des femmes transgenres et des athlètes non conformes au genre ont été créées, bien qu’aucune restriction à la participation des transgenres aux sports masculins et masculins n’ait été faite.

La loi autorise «l’examen physique sportif de routine» des organes génitaux, de la constitution génétique et des niveaux de testostérone des élèves.

Les écoles peuvent exiger des examens de santé ou des documents du fournisseur de soins de santé d’un élève. Ces tests ne seraient pas obligatoires pour tous les élèves, mais uniquement pour ceux dont l’identité de genre est «contestée».

Cependant, la loi ne décrit pas un processus de plainte ni ne définit ce que signifie exactement le fait que le sexe d’une personne soit contesté, laissant les femmes et les filles vulnérables aux définitions subjectives de ce à quoi une femme ressemble.

S’agit-il d’une agression sexuelle sanctionnée par l’État?

Cela pourrait potentiellement rendre les athlètes féminines vulnérables aux tests de genre archaïques dans lesquels un professionnel de la santé effectuerait un examen génital, dans ce cas potentiellement sur un mineur qui n’a même pas l’âge légal du consentement.

En interdisant à ces athlètes de concourir sans le test, la loi permet également aux enfants, aux femmes et à leurs parents d’être contraints de subir un examen potentiellement traumatisant.

Les processus de test génétique et de testostérone sont largement considérés comme scientifiquement inexacts.

Des conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques peuvent amener toute personne ayant des ovaires à avoir des niveaux plus élevés de testostérone dans leur système, tandis que tout ce qui va de la recombinaison génétique à l’insensibilité aux androgènes peut nuire à la capacité d’un test à confirmer avec précision le sexe.

Le recours à des inspections génitales lorsque d’autres tests échouent oblige les mineures et les jeunes femmes à subir des inspections invasives et potentiellement traumatisantes juste pour participer à des sports comme leurs pairs cisgenres.

Les tests de genre de ce type sont une source de débats depuis des décennies.

L’Association médicale mondiale, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et des experts de la santé, de la bioéthique, de la médecine et des droits de l’homme, entre autres, ont vivement critiqué la pratique des tests de genre dans les sports internationaux.

Ces tests se sont révélés non scientifiques, contraires à l’éthique et constituant une violation des droits de l’homme.

La Loi sur l’équité dans le sport féminin met-elle les filles trans en danger?

Exiger que les jeunes femmes exposent leurs organes génitaux afin que leur sexe soit défini sans leur contribution n’est sans doute pas moins terrifiant dans le cabinet d’un médecin que dans tout autre contexte.

Les attentes en matière de genre sont déjà suffisamment oppressives pour toutes les femmes sans avoir un autre moyen de contrôle approuvé par l’État sur le corps des femmes.

Le projet de loi codifie également l’intimidation des étudiants transgenres dans la loi en créant un moyen pour les autres de les signaler et de les soumettre à ces tests approuvés par l’État.

Signaler une personne pour un test dépendra probablement de normes de genre stéréotypées et dépassées qui obligent toutes les athlètes féminines à se comporter ou à regarder d’une certaine manière, sinon elles risquent d’être envoyées pour ces tests.

Déjà, 43% des jeunes transgenres déclarent avoir été victimes d’intimidation sur la propriété de l’école. Avoir une autre façon de cibler ces mineurs vulnérables ne fera qu’augmenter ce chiffre en définissant leur identité de genre comme quelque chose qui doit être réfuté.

Les jeunes transgenres et non conformes au genre signalent également des idées suicidaires en grand nombre, mais ceux qui déclarent avoir leurs pronoms respectés par la totalité ou la plupart des personnes de leur vie ont tenté de se suicider à moitié moins que ceux dont les pronoms n’étaient pas pris en compte.

Cela peut sauver des vies lorsque les autres respectent l’identité de genre d’un individu. Pourtant, la Floride a toujours choisi de dépouiller les mineurs de cette validation.

Rayner a également souligné que ce seraient probablement les femmes noires qui seraient le plus souvent soumises à ces tests.

Les femmes noires trans sont 7 fois plus susceptibles d’être assassinées que la population générale, donc créer un moyen légalement approuvé pour que leur corps soit objectivé, enquêté, marginalisé et violé ne fait qu’ouvrir ces femmes à un autre type de violence.

Comme Rayner l’a dit à ses collègues députés, «Je sais pertinemment que si l’enfant d’un député était soumis à ce que ce projet de loi suggère que vous élèveriez du sable, vous embaucheriez le meilleur avocat et vous vous opposeriez à ce projet de loi.

