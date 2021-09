Le projet d’action de personnage coréen Eve danse avec la mort comme une star de la K-Pop

Project Eve est le premier jeu sur console du développeur coréen Shift Up Corp, et il arrive sur PlayStation 5. Le développeur a présenté plus de quatre minutes de séquences frénétiques lors du grand Vitrine PlayStation, et ça a l’air vraiment bien. Il s’agit d’une affaire à la Devil May Cry, avec une protagoniste féminine flashy et des antagonistes macabres.

« Dans un avenir pas si lointain, l’humanité est expulsée de la Terre après avoir perdu la bataille contre les envahisseurs appelés les NA:tifs. Pour reconquérir la Terre, le joueur devient Eve, la survivante de l’escouade de parachutistes déployée depuis la colonie, qui doit combattre des ennemis puissants avec de nouveaux camarades », explique le post du blog PlayStation.

Il semble que vous puissiez vous attendre à tous les éléments de base d’une action de personnage à gros budget ici: prise en charge de DualSense, un arbre de compétences et des systèmes plus profonds qui vous récompensent pour avoir paré et évité des attaques. « Vous pouvez également vous attendre à trouver des costumes élégants tout au long du jeu pour changer le look d’Eve. » Il n’y a pas encore de date de sortie, mais nous y sommes.