Le projet Adam marque le troisième meilleur début de Ryan Reynolds sur Netflix

L’accord de Ryan Reynolds avec Netflix s’améliore tout le temps pour le streamer comme son dernier film Le projet Adam a sauté directement à la troisième position sur la liste des meilleurs débuts de tous les temps du streamer. Selon la métrique des heures regardées que Netflix a introduite en novembre, Le projet Adam ouvert avec 92,4 millions d’heures visionnées au cours de ses trois premiers jours, le plaçant derrière un autre film de Reynolds, Notice rouge et celle d’Adam McKay Ne lève pas les yeux.

Le projet Adam Reynolds fait à nouveau équipe avec Shawn Levy dans une aventure de voyage dans le temps dans laquelle l’acteur de Deadpool joue un pilote qui doit unir ses forces avec son père décédé et son jeune moi afin de sauver l’ensemble de l’humanité. Le film a recueilli de nombreuses critiques positives et, d’après ses heures de visionnage, il est clair que le public a adoré le dernier ajout aux offres Netflix de Reynolds.

Le film est bien loin de Notice rouge, qui avait la puissance vedette combinée de Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot pour l’amener à ses 148,7 millions d’heures regardées en novembre et occupe actuellement le premier week-end d’ouverture depuis que Netflix a commencé à compiler les chiffres de cette manière. Reynolds aurait signé un nouvel accord massif avec Netflix l’année dernière pour le faire continuer à travailler avec le streamer. Cela place Reynolds dans une position puissante, ayant déjà travaillé dans des projets avec Disney, Marvel Studios, Universal, 20th Century Fox et Apple TV +, faisant de lui l’un des acteurs les plus recherchés et les plus populaires du moment.

Lorsqu’il ne fait pas la promotion de sa marque Gin ou de Mint Mobile via ses comptes de médias sociaux, Reynolds a mis sa société de production Maximum Effort à profit pour signer des accords avec 20th Century en 2018 qui ont conduit à des films comme Gars libre. Non content d’avoir de gros succès avec un streamer, Reynolds a réussi à s’emparer d’un morceau de presque toutes les plateformes de streaming avec son travail récent et à venir.

Malgré une pause d’agir à la fin de l’année dernière, Reynolds avait Le projet Adam et un nouveau film de Noël Apple TV+ Fougueux abattu avant le début de son congé sabbatique. Tout en faisant la promotion Le projet Adam Récemment, l’acteur a laissé entendre qu’il avait de quoi s’occuper dans un avenir proche, en premier lieu avec les débuts de Deadpool dans le MCU.

Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir si Deadpool fera sa première apparition dans le MCU Doctor Strange dans le multivers de la folie, et Reynolds est resté discret sur ce sujet particulier, malgré la question qui revient dans chaque interview. Cependant, il a dit que les choses avancent Dead Pool 3, et le script est presque terminé. De plus, Le projet Adam le réalisateur Shawn Levy a également été sollicité pour diriger le nouveau film Deadpool, et a également laissé entendre que Reynolds pourrait avoir une suite ou deux à ajouter au Gars libre la franchise. Dans l’ensemble, c’est un excellent moment pour être un fan de Ryan Reynolds.





