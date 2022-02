Le projet Adam arrivera sur Netflix en mars, de nouvelles images révélées

Une foule de nouvelles images et une date de sortie pour la prochaine aventure de voyage dans le temps de Netflix, Le projet Adam, sont maintenant sortis. Avec Ryan Reynolds et réalisé par Shawn Levy, Le projet Adam sera diffusé sur la plateforme de streaming le 11 mars, avec la poignée d’images nous donnant notre meilleur aperçu du drame familial de science-fiction à venir.

Publié par Vanity Fair et partagé par Film Netflix, ces dernières images de Le projet Adam montrer Ryan Reynolds en tant qu’Adam titulaire aux côtés d’un casting de soutien all-star, qui comprend Jennifer Garner en tant que mère d’Adam et Mark Ruffalo en tant que père d’Adam, ainsi que Zoe Saldana, Catherine Keener et Alex Mallari Jr. Le nouveau venu Walker Scobell sera également la vedette comme la jeune version de Reynolds.

Plus de détails entourant l’intrigue de Le projet Adam ont également été dévoilés. Le projet Adam sera dirigé par Ryan Reynolds dans le rôle d’Adam Reed, « un voyageur temporel blessé qui s’aventure dans le passé à partir de 2050 dans le cadre d’une mission voyou à la recherche de la femme qu’il aime (jouée par Zoe Saldana) qui s’était auparavant perdue dans le continuum espace-temps dans des circonstances mystérieuses. Cependant, lorsque le navire d’Adam est endommagé, il finit par être renvoyé en 2022 et le seul endroit qu’il connaisse depuis cette époque, sa maison. C’est là qu’une version de 12 ans d’Adam (joué par Scobell) devient son allié.

Ryan Reynolds et Shawn Levy ont déjà collaboré auparavant, le couple apportant l’aventure du jeu vidéo Gars libre à la vie l’année dernière. Le projet Adam bien que ce soit une bête cinématographique très différente, certains éléments faisant écho à des aspects de la vie réelle de Ryan Reynolds, l’acteur jouant un personnage légèrement différent de ce que le public a l’habitude de voir. « L’humour qu’Adam utilise dans le film fait écho à certains aspects de ma propre vie, à savoir qu’il s’agit d’un mécanisme de défense », a expliqué Reynolds à Vanity Fair. « C’est un mécanisme de défense qui permet de laisser entrer quoi que ce soit et d’essayer de dévier. Et bien sûr, une partie du voyage dans lequel il se trouve consiste à abaisser ce bouclier. »

Shawn Levy a poursuivi en révélant que les personnages d’Adam et Guy ne pouvaient pas être plus différents. « Ce personnage est jour et nuit différent du personnage que Ryan a joué pour moi dans notre dernier film », a déclaré le cinéaste. « Blue Shirt Guy est un garçon profondément innocent et naïf dans le corps d’un homme. Alors qu’Adam Reed dans The Adam Project est meurtri par la vie et par conséquent profondément cynique. »

Bien que beaucoup se connectent pour le voyage dans le temps, l’histoire est vraiment centrée sur un drame familial, avec l’aîné Adam forcé d’affronter son père. Mourant pendant l’enfance d’Adam, le film verra le voyageur temporel faire face à son père après tant d’années à se forger une image de lui dans sa tête. Encore une fois, quelque chose auquel Ryan Reynolds peut s’identifier. « J’ai cette pensée sur la vie, qui est que nous nous racontons des histoires », a déclaré Reynolds. « Vous avez donc ce personnage central qui s’est raconté une histoire sur son propre père qui n’est pas nécessairement vraie. Je sais que j’ai fait ça dans ma vie. Je me suis raconté des histoires pour justifier des choses sur mon père et ma relation compliquée que j’avais avec lui avant sa mort. Concilier cela est vraiment difficile.

