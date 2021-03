Le projecteur de la communauté Horizon Zero Dawn passe sous le radar

Saviez-vous que Guerrilla Games a braqué les projecteurs sur sa communauté Horizon Zero Dawn au cours des quatre derniers mois à travers des compilations vidéo qui partagent leurs plus grands clips, illustrations et tentatives de cosplay? Nous non plus, mais cela représente un engagement communautaire impressionnant que le poids lourd néerlandais portera sûrement dans Horizon Forbidden West. Le problème est que la grande majorité de ces efforts passent sous le radar, presque toutes les vidéos recueillant moins de 2 000 vues.

Le dernier épisode, sorti hier, peut être visionné ci-dessus. Il comprend le fan art d’Aloy elle-même, des cosplays réels du protagoniste aux cheveux roux et même de la photographie virtuelle. Ensuite, il y a des démontages impressionnants capturés sur vidéo ainsi que des streamers expérimentant la mécanique. C’est agréable de voir un développeur continuer à s’engager avec sa communauté et à mettre en lumière certains de ses meilleurs efforts, même lorsque le jeu original a plus de quatre ans.