Le professeur ‘Po Tato’ trouve un moyen créatif de garder les étudiants engagés sur Zoom

Les cours de comptabilité n’ont jamais été aussi amusants!

Le professeur Ryan Ball, 47 ans, enseigne à la Ross School of Business de l’Université du Michigan depuis plus de neuf ans. Cet été, il enseignait un cours de niveau master et a décidé de pimenter les choses : il a utilisé le filtre pomme de terre en enseignant sur Zoom, et ses élèves ont adoré.

Une élève de la classe, Amelia Charamand-Quelas, 20 ans, était tellement excitée qu’elle a partagé mardi une vidéo TikTok qui est devenue virale.

Ce qui a commencé comme un poisson d’avril dans un cours de premier cycle l’année dernière est rapidement devenu un incontournable des conférences de Ball.

« Je l’ai fait avec ma classe de premier cycle le 1er avril 2020, juste au moment où nous sommes passés pour la première fois à Zoom », a déclaré Ball. « Je ferai tout pour garder leur attention. En 25 minutes environ, j’ai appris à utiliser le filtre instantané sur un ordinateur de bureau et j’ai dû commencer le cours avec 10 minutes de retard. Pour moi, la meilleure partie est que je l’ai fait le tout le temps. »

Ball a déclaré que les étudiants l’adoraient, mais qu’ils n’étaient pas les seuls à craquer.

« Je le jure, je n’ai jamais autant ri de ma vie », a-t-il partagé.

Ball a déclaré que la musique de fond présentée dans sa dernière conférence avait ajouté beaucoup de « développement » à sa révélation sur la pomme de terre à son cours de comptabilité.

« Si vous regardez la vue de la galerie, c’est comme 20 étudiants et ils dansent tous », a-t-il ajouté. « Et c’est comme à 20h00 du soir après avoir parlé pendant environ huit heures et demie d’affilée. »

Lorsque Charamand-Quelas a sauté pour la première fois sur le Zoom pour son cours « Comptabilité 557 : Évaluer la performance financière », elle ne s’attendait pas à quelque chose de fou. Elle a vu son professeur habillé en patate et savait qu’il fallait le filmer.

« Je me disais: » Cela ferait un TikTok incroyable « , mais je ne pensais pas, comme, pour le monde », a-t-elle déclaré. « Je pensais à ma famille. J’ai de la famille en Argentine et la façon dont nous aimons avant tout communiquer, en raison du décalage horaire, c’est juste TikTok et WhatsApp. »

Elle a dit quand elle s’est couchée deux heures après avoir posté la vidéo, il y avait un like. Mais quand elle s’est réveillée, c’était une vidéo virale avec plus de 100 000 likes. La vidéo compte désormais 3,7 millions de likes et 15,5 millions de vues sur TikTok.

Dans la deuxième partie de la vidéo, une session de révision enseignée par Ball – toujours comme une pomme de terre – a fait encore mieux que l’original. La vidéo compte 4,6 millions de likes et plus de 19,7 millions de vues. Dans ce document, Ball fait une blague où il dit: « Laissez-moi vérifier ma famille » et définit une photo de pommes de terre au four comme arrière-plan. Ball, toujours avec le filtre à patate, puis crie « Maman, nooon. Mon bébé! »

Il dit alors : « D’accord, soyons sérieux » et change d’expérience pour son bureau où il est toujours une patate, mais assis sur une chaise de bureau.

Le professeur « surveille sa famille » pendant le cours Amoneyyy / Tiktok

Les commentaires sur le suivi TikTok (39 000+) font écho à l’enthousiasme de l’original.

Plusieurs fans ont déclaré que le professeur leur rappelait Michael Scott. Même le compte officiel « The Office » a commenté: « Vraiment une telle énergie Michael Scott. »

Quelqu’un a dit « DITES-LUI QUE NOUS AVONS RIEN DE SA BLAGUE MAINTENANT », tandis qu’un autre a réitéré sa blague en écrivant: « ‘soyons sérieux’ (encore une patate). »

Ball a déclaré que ses collègues enseignants et professeurs de l’université avaient également eu des réactions généralement positives. Certains collègues ont même remplacé son badge à l’extérieur de son bureau pour lire « Po Tato » au lieu de « Ryan Ball ».

Ball a un nouveau badge à l’extérieur de son bureau, gracieuseté de collègues qui le soutiennent. Amélie Quélas

Ball dit que son approche de l’enseignement est d’être « aussi accessible que possible, sans sacrifier le contenu ».

L’école Zoom a été difficile à la fois pour les enseignants et les élèves et Ball le reconnaît.

« En période de pandémie, tout le monde recherche simplement une forme de positivité », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de formule (pour enseigner). Pour éduquer, il faut rencontrer (les étudiants) sur un terrain de jeu commun. »

Charamand-Quelas a déclaré que les TikToks rendent la classe beaucoup plus facile qu’elle ne l’est. Alors que « l’énergie est sans précédent » de Ball, il maintient également ses étudiants à un niveau élevé.

« Beaucoup d’élèves de la classe, lorsque j’ai posté la vidéo, ont commenté du genre : « Ne vous trompez pas, l’examen était impossible ». Parce que tant de gens se disaient : « Ce cours a l’air tellement amusant, a l’air tellement facile. » Comme non, nous venons de passer l’examen le plus fou », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il puisse être dur, Ball a déclaré qu’il admirait vraiment ses étudiants.

« Le meilleur cours de tous les temps, car ils viennent d’horizons si variés. J’ai adoré vivre par procuration à travers eux. Je leur enseigne un peu la comptabilité, mais mec, j’apprends tellement de choses. Nous avons des gens qui commencent C’est incroyable », a-t-il déclaré.

Ball enseigne aux étudiants diplômés depuis 12 ans, mais 2020 était la première fois qu’il enseignait aux étudiants de premier cycle.

« Quand nous sommes devenus virtuels, je viens de voir que c’est si dur pour ces étudiants. Voir les gens ne pas pouvoir aller à la remise des diplômes et les voir quitter les dortoirs avec un préavis de deux jours, je me suis dit: » Annulez simplement classe. Ça ne sert à rien, vous devez bouger. Par exemple, concentrez-vous là-dessus.' », a-t-il déclaré. « En attendant, je pense que cela me donnera suffisamment de temps pour comprendre Zoom. C’était une inconnue. Je pense que lorsque vous enseignez, vous devez saisir de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis et c’en était certainement un. »

Ce n’est pas la première fois qu’il utilise des tactiques amusantes pour garder les élèves engagés. Il a dit qu’il « enseigne les impôts à travers les alpagas ». Et il y a une vidéo pour le prouver.

« L’histoire de l’alpaga illustre un rôle important de la déclaration fiscale : c’est d’encourager l’investissement dans des résultats socialement souhaitables », déclare Ball dans la vidéo créée pour ses étudiants au MBA.

