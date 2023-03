Le professeur et la musique bleue auront-ils une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Netflix a publié Le professeur et la musique bleue, une production grecque captivante pour laquelle les fans réclament une deuxième saison. C’est possible?

©IMDBLe professeur et la musique bleue

Le 17 mars, Netflix a ajouté à son catalogue la première saison de Le professeur et la musique bleue. Cette production, d’origine grecque, est devenue tendance en raison de son histoire captivante et émouvante. Mettant en vedette Christoforos Papakaliatis, Haris Alexiou et Maria Kavoyianni, il est actuellement l’un des plus visionnés de la plateforme.

Le professeur et la musique bleue est un drame touchant où le romantisme se conjugue à travers la musique. Et maintenant, après son succès en Grèce, il est venu sur Netflix pour attirer des milliers de téléspectateurs, tout comme il l’a fait. De plus, il est arrivé au point que les fans attendent déjà une deuxième édition, mais est-ce susceptible d’arriver ?

Le professeur et la musique bleue auront-ils une saison 2 ?

Au-delà du fait que The Master and the Blue Music a été un succès mondial complet grâce à son arrivée sur Netflix, la décision finale ne sera pas prise par la plateforme. Précisons que cette production n’est pas originale pour le géant du streaming, mais que la société se charge uniquement de la distribuer. C’est pourquoi ce ne sera pas lui qui annoncera la nouvelle édition.

Cependant, s’il est confirmé qu’il y aura de nouveaux épisodes, ce sera Netflix qui évaluera s’il faut le distribuer à nouveau. En effet, comme dans tous les cas, le géant du streaming doit regarder le succès qu’il a eu pour voir s’il est efficace de le republier. Même si cela arrivera dans quelques mois.

Il faut se rappeler que l’entreprise prend toujours un certain temps pour envisager un renouvellement. Cela dépend du nombre de reproductions qu’il a eues au cours des 28 premiers jours depuis sa première et si les bénéfices étaient égaux aux dépenses effectuées.

