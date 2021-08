Le produit Sour d’Olivia Rodrigo critiqué par les fans pour sa qualité « terrible »

in







Les fans d’Olivia Rodrigo se tournent vers TikTok pour critiquer le nouveau produit Sour de la chanteuse.

L’équipe d’Olivia Rodrigo est critiquée pour sa qualité Acide marchandise. De nombreux fans se sont tournés vers TikTok pour s’en plaindre.

Si vous ne savez toujours pas qui est Olivia Rodrigo, où étiez-vous ? Cette année, Olivia est passée d’être surtout connue pour avoir joué Nini dans Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série à l’une des plus grandes pop stars de la planète. De « Drivers License » à « Good 4 U », il est impossible d’échapper à l’impact de la musique d’Olivia et elle est si populaire que ses produits se vendent également.

Cependant, les fans qui ont reçu d’Olivia Acide merch appelle maintenant Olivia pour avoir déformé ses produits sur son site.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo accusée d’avoir utilisé un « blaccent » et AAVE dans Instagram Live refait surface

Le produit Sour d’Olivia Rodrigo a été critiqué par les fans pour sa qualité « terrible ». Photo : Geffen Records, @mayafraserphoto via TikTok

En discutant du produit dans un TikTok, une fan a souligné qu’elle avait commandé un t-shirt violet sur le site d’Olivia. En ligne, il semble être une belle couleur violette en sourdine, mais le sommet réel est une nuance de violet vif. Delaney a déclaré: « Je me sens idiot. J’ai l’impression d’avoir été trompé. Celui qui est en charge de ce site Web a tout simplement trompé les masses. Je veux juste récupérer mon argent »

Un autre fan a posté une vidéo dans laquelle ils disent : « Alors j’ai commandé cette chemise en mai. C’est vraiment mignon, c’est de la lavande, il y a des petits revers sur les manches. Et c’est ce que j’ai eu. Il n’y a pas de revers, ce n’est pas de la lavande et ça ressemble à des pyjamas. Ce n’est pas bon et je suis triste. «

Ailleurs, quelqu’un a commandé une paire de Acide boucles d’oreilles mais l’une des boucles d’oreilles était mal orthographiée et indiquait « SUOR ».

Dans l’état actuel des choses, Olivia et son équipe n’ont pas encore réagi au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂