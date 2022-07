Le producteur Marvel taquine le retour des Illuminati dans le MCU

Le producteur de Marvel Richie Palmer a taquiné le retour éventuel du super-groupe d’élite The Illuminati. Malgré le fait qu’ils ont tous été tués sans ménagement par The Scarlet Witch lors des événements de Doctor Strange dans le multivers de la foliePalmer explique à The Direct que, grâce au multivers, il ne serait pas difficile de faire revenir l’équipe de super-héros.

« Les Illuminati sont un groupe que nous voulions introduire dans nos films depuis des années. C’est une organisation secrète qui travaille hors réseau. Ils font des choses dont les autres groupes comme les Avengers ne seraient pas trop contents… Le faire dans un univers alternatif dans le Multivers, était une chose vraiment excitante parce que nous rencontrons une version de ce groupe dans cet autre univers, et puis nous pourrions encore voir un Illuminati de notre MCU principal un jour, ce qui est également très excitant.

Ainsi, Richie Palmer précise que The Illuminati introduit dans le Docteur étrange suite ne sont pas la version du groupe qui serait considérée comme la version « principale » du MCU. Le docteur Strange et la sorcière écarlate rencontrent les Illuminati lorsqu’ils voyagent à travers le multivers dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Appréhendé dans Earth-838, Strange est amené devant plusieurs variantes de personnages familiers, dont Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo, John Krasinski dans le rôle de Reed Richards AKA Mr. Fantastic, Hayley Atwell dans le rôle de Peggy Carter AKA Captain Carter, Lashana Lynch dans le rôle de Maria Rambeau AKA Captain Marvel, Anson Mount dans le rôle de Blackagar Boltagon, et Charles Xavier, le chef du X Men joué une fois de plus par Patrick Stewart.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien qu’il y ait quelques changements dans la programmation par rapport aux pages de Marvel Comics, les Illuminati se présentent également comme une force extrêmement puissante qui lutte pour maintenir l’ordre dans l’univers. Malheureusement, leur génie collectif n’avait pas prévu l’arrivée de The Scarlet Witch.

De nombreux fans de Marvel ont été déçus de voir les Illuminati détruits si rapidement

Studios Marvel

Comme le souligne Richie Palmer, Marvel Studios cherche à présenter The Illuminati au MCU depuis un certain temps. Et les fans ont été tout aussi ravis de les voir présentés. Ainsi, beaucoup ont été déçus de les voir détruits par The Scarlet Witch si rapidement, avec M. Fantastic transformé en spaghetti, Black Bolt se faisant exploser la tête, le capitaine Carter coupé en deux avec son propre bouclier et le professeur X assassiné dans son propre esprit. .

Heureusement, maintenant qu’il a été confirmé que ces variantes qui composent The Illuminati of Earth-838 ne sont pas considérées comme la version principale du MCU, les fans peuvent à nouveau attendre avec impatience de voir le groupe de réflexion sur les super-héros faire une autre apparition. Probablement avec des membres différents et avec beaucoup moins de meurtres.

Réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams, Doctor Strange in the Multiverse of Madness trouve le maître des arts mystiques parcourant le multivers dans afin de protéger America Chavez (Gomez), un adolescent capable de voyager à travers les univers, de Wanda Maximoff.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est désormais disponible en streaming sur Disney+.