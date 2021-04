Le producteur Falcon and the Winter Soldier taquine le retour d’Isaïe Bradley

Marvel’s Le faucon et le soldat de l’hiver a déjà introduit plusieurs éléments choquants dans l’héritage de Capitaine Amérique et le sérum de super soldat, l’un d’entre eux étant les débuts d’Isaïe Bradley, un homme noir imprégné de pouvoirs dans les années 1950. L’introduction d’Isaïe s’est avérée être l’une des scènes les plus puissantes de la série, et maintenant, le producteur de Marvel Studios, Nate Moore, a révélé qu’il y avait « plus à venir » de l’histoire troublante d’Isaïe.

« Et je pense que c’est un personnage si important, et plus à venir, mais je pense que c’est pourquoi l’inclusion d’Isaïe Bradley a été si grande. Et encore une fois, tout le mérite revient à Malcolm pour avoir vraiment plaidé en faveur de cela. »

Tout en félicitant Malcolm Spellman, le showrunner derrière Le faucon et le soldat de l’hiver, Moore a également révélé ce qu’il pense rend Isaiah si crucial en disant que le personnage « pèse vraiment sur les choses que je pense être subconscientes dans le personnage de Sam, Isaiah parvient à les rendre conscients, il parvient à les faire ressortir. »

Joué par Carl Lumbly, Isaiah Bradley apparaît dans le deuxième épisode de la série, L’homme étoilé, et fait très vite impression sur Sam Wilson. Vétéran de la guerre de Corée, Isaiah reçoit le Super Soldier Serum dans les années 1950 et est chargé par l’armée américaine d’éliminer le Winter Soldier. Il échoue, et est plus tard emprisonné, passant trois décennies à être expérimenté par le gouvernement américain et HYDRA.

L’histoire d’Isaïe Bradley est l’une des miettes de pain les plus intrigantes qui ont jusqu’à présent été posées par Le faucon et le soldat de l’hiver, et le personnage et son passé ont beaucoup de potentiel à la fois pour les thèmes de la série elle-même et pour l’exploration de sujets plus d’actualité, quelque chose qui Le faucon et le soldat de l’hiver n’a pas hésité. Donc, c’est très prometteur d’entendre que nous le reverrons.

Le faucon et le soldat de l’hiver reprend environ six mois après les événements de 2019 Avengers: Fin de partie, au cours de laquelle Steve Rogers AKA Captain America est revenu d’une chronologie alternative en tant que vieil homme après sa quête pour remettre les Infinity Stones à leur place. Ayant reçu le flambeau, Sam Wilson a du mal à être à la hauteur de l’héritage de The First Avenger et doit faire équipe avec Bucky Barnes pour une aventure globe-trotter qui teste leurs capacités et leur patience.

La série a été un énorme succès pour Disney +, avec des critiques louant les séquences d’action passionnantes, abordant des thèmes modernes et la chimie entre Anthony Mackie et Sebastian Stan, qui reprennent leurs rôles de Sam Wilson / Falcon et James « Bucky » Barnes / Soldat de l’hiver respectivement.

Parallèlement à l’introduction d’Isaïe Bradley, l’actrice Emily VanCamp, qui reprend son rôle de Sharon Carter, a récemment taquiné l’arrivée d’un autre personnage surprise du MCU. « En tant que membre de la série, je suis toujours surprise par les choses aussi et je pense que c’est génial qu’il y ait des théories qui tournent autour », a-t-elle déclaré. « Je suis ravi que les gens voient tous les nouveaux personnages qui sont encore à venir dans la série. »

Le faucon et le soldat de l’hiver est disponible sur Disney +, avec la première de la série le 19 mars 2021. Le faucon et le soldat de l’hiver durera six épisodes jusqu’au 23 avril. Cela nous vient du podcast Still Watching de Vanity Fair.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming