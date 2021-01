Le producteur du tournoi Pokkén Katsuhiro Harada est prêt pour une suite, mais dit que ce n’est pas la décision de Bandai Namco à prendre

Un jeu qui mérite plus d’amour est le titre Switch, Wii U et arcade développé par Bandai Namco, Tournoi Pokkén.

Il a été bien accueilli à ces trois occasions, mais depuis lors, les fans de ce combattant unique se demandent s’il y aura des suivis futurs. Un adepte Twitter de Katsuhiro Harada (le directeur de Tekken 7 et un producteur sur Pokkén) a demandé à l’icône de l’industrie s’il serait prêt à revenir pour une suite.

Alors que Harada « aimerait » certainement – comme d’habitude, c’est encore une autre situation qui est hors du contrôle du développeur réel (dans ce cas, Bandai Namco). Comme indiqué ci-dessous, c’est finalement Nintendo et Pokémon Co., Ltd. Sur une note plus prometteuse, Bamco entretient évidemment une bonne – sinon excellente – relation avec ces deux parties.

Nous entretenons de bonnes relations avec Nintendo et Pokemon Co., Ltd., et POKKÉN a eu une excellente réponse, alors j’aimerais revenir.

Mais ce n’est pas ce que nous décidons, c’est ce qu’ils décident.https: //t.co/U8mzxSpWsv– Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 24 janvier 2021

Le plus que Nintendo a fait ces derniers temps, en ce qui concerne Pokkén Tournament, est d’offrir un essai aux abonnés de Switch Online en juillet de l’année dernière. Avec le 25e anniversaire de Pokémon le mois prochain, qui sait ce qui pourrait arriver.

Quant à Harada, plus tôt ce mois-ci, il laissait entendre que son nouveau jeu sous Bandai Namco était probablement le projet le plus cher que l’éditeur japonais ait jamais donné son feu vert – et ce n’est peut-être même pas un jeu de combat!

Aimeriez-vous voir Pokkén Tournament obtenir une suite complète à l’avenir? Comment pensez-vous que Bandai Namco pourrait l’améliorer? Partagez vos pensées ci-dessous.