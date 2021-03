Le producteur du redémarrage de Mortal Kombat avertit que les décès classés R pourraient être trop apprivoisés pour les fans hardcore

La réponse à la publication récente Combat mortel La bande-annonce a été monumentale, les images dépassant même les goûts de Logan et Dead Pool pour devenir la bande-annonce rouge la plus regardée de tous les temps. Le ton et la violence brutale semblent très bien adapter les jeux, mais le producteur Todd Garner est maintenant arrivé pour mettre un léger frein aux choses, avertissant les fans de ne pas trop espérer quand il s’agit d’un bien-aimé. Combat mortel agrafe: décès.

Selon Garner, le problème avec Fatality et leur traduction de la série de jeux vidéo au grand écran, c’est simplement que la Motion Picture Association of America ne va pas les laisser s’en tirer avec une partie de la violence la plus ridiculement graphique.

« Tout d’abord, ce sont des personnages de CG, donc ce n’est pas réel. Donc, évidemment, la barre est élevée pour la violence. Je suis sous les restrictions de la Motion Picture Association of America. Donc, je dois vivre dans ces règles. Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons et ce serait ce que c’est … Je vais certainement être classé R, certainement être violent. «

Bien que Garner assure aux fans de la franchise que la prochaine adaptation cinématographique impliquera absolument les types de violence à attribuer à une cote R, cette révélation décevra certainement ceux qui aspirent à voir Fatality concrétisé avec précision. Garner a poursuivi en nous rappelant que, parfois, le Combat mortel les jeux sont un peu trop.

« Il y a de la merde que tu fais dans les jeux. Je ne sais pas si tu veux vraiment voir Ludi [Lin] se faire arnaquer la tête. «

Honnêtement, c’est discutable. L’opinion de Garner sur la question est en quelque sorte en contradiction avec ce que le réalisateur Simon McQuoid a précédemment révélé à propos de Fatalités, le cinéaste suggérant que les mouvements du finisseur seront tout aussi violents qu’ils le sont dans les jeux vidéo. « Les fatalités étaient toujours présentes dès le départ, personne n’a jamais posé de question », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas eu de résistance de la part du studio. Ils les voulaient, je les voulais. Il y a une fatalité de Kano, il a arraché le cœur de quelqu’un. Mais ce qui était important pour moi, c’est que même lorsque les Fatality sont arrivés, nous ne pouvions pas simplement faire un La fatalité et ça ne veut rien dire.… Cela devient en fait un ingrédient important dans le rythme de la scène d’action. » Espérons que le résultat final atteindra quelque part au milieu et satisfera à la fois les fans et la Motion Picture Association of America.

Avec la sortie de la bande-annonce, nous en savons maintenant beaucoup plus sur la direction de Combat mortel, qui introduira un nouveau personnage dans la franchise, le combattant MMA Cole Young. Young, un homme habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore l’importance de son héritage et devient méfiant lorsque l’empereur d’Outworld Shang Tsung envoie son meilleur guerrier, Sub-Zero, pour le traquer.

Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole est né. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient de Comicbook.com.

