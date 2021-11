Le producteur du film Super Mario Bros. défend le casting de Chris Pratt

L’annonce que Chris Pratt dirigerait le nouveau film d’animation Super Mario Bros. Le film a suscité une réaction mitigée et a conduit à de nombreux mèmes pleins du visage de Pratt et des tags « C’est-a-moi, Mario ». Cependant, le coproducteur du film, Chris Meledandri, a pris la défense du casting, insistant sur le fait que la voix de l’acteur n’est pas une parodie à l’accent épais de l’accent italien et que les fans devraient être prêts à être époustouflés par la performance lorsque le film est publié. Des mots forts face à de fortes réactions, et seul le temps dira lequel gagnera la journée, mais le fondateur et PDG d’Illumination pense certainement qu’ils soutiennent un gagnant.

L’illumination a été le moteur de certaines des plus grandes franchises d’animation en dehors de Disney et Pixar, et Meledandri a produit le Un moi méprisable franchise, qui est toujours aussi forte, ainsi que des succès tels que La vie secrète des animaux de compagnie et Chanter, ils ont donc un excellent bilan sur ce qui touche le public et les critiques. Ainsi le Super Mario Bros. s’avérer être un autre monstre frappé? Meledandri n’a certainement aucune inquiétude quant aux troubles initiaux sur Internet lorsque le film sortira enfin.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que la voix qu’il fait pour nous, et Mario, est phénoménale », a déclaré le producteur. « Oui, j’ai hâte que les gens l’entendent. En tant qu’italo-américain moi-même, je comprends. Vous savez, je comprends les commentaires. Charlie Day, qui joue Luigi, est en fait d’origine italienne. Ouais, alors c’est notre signe de tête.

Comme beaucoup de rôles d’acteur, et de doublage en particulier, il existe une tendance actuelle pour tout rôle non joué par un acteur similaire à faire ressortir une opinion forte sur les médias sociaux, qui traverse tous les aspects du personnage, du sexe à la race et même jusqu’à l’accent natif, mais dans le cas de quelqu’un comme Mario, un personnage italien créé par une société japonaise qui est devenue une immense icône américaine, le rôle est joué par un acteur, qui jouera le rôle et cela semble aussi simple comme cela à Meledandri.

Le producteur a poursuivi en expliquant que l’accent attendu de Mario est quelque chose qui sera abordé dans le cadre du film comme une blague d’auto-référence. «Nous le couvrons dans le film. Donc, vous verrez que nous y inclinons définitivement la tête. Ce n’est pas la teneur de la performance tout au long du film. Il a également déclaré qu’une fois que tout le monde aura vu la performance de Chris Pratt, ils ne seront pas si prompts à la démolir et à chercher à l’annuler. « Je ne pense pas. Je pense qu’ils devront le voir.

Au fil des ans, il y a eu de nombreux cas de performances d’acteurs jugées bien avant leur apparition à l’écran, du Joker de Heath Ledger au prochain Le Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal. De plus, Hollywood a parfois été connu pour inclure certaines choses comme une blague sur l’industrie, comme la tenue « in-game » de Karen Gillan dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle qui a été pris dans une tempête pour être étriqué et objectivant, mais a été fait exprès et référencé dans le film comme une fouille intérieure chez les développeurs de jeux.

Les apparences ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, comme le suggère Meledandri à propos de Mario de Chris Pratt. Pratt lui-même ne sera probablement pas trop inquiet des commentaires et s’habituera à un peu de réaction en ligne, ainsi qu’à ses retours en Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Jurassic World : Dominion, l’acteur a également été choisi pour incarner la voix de Garfield dans un nouveau film basé sur le félin amateur de lasagnes, qui a également suscité une vague de désapprobation de la part des fans qui ont demandé à Bill Murray de reprendre son rôle à la place. Cette histoire est née chez Too Fab.





