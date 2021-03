Le producteur du film Mortal Kombat explique pourquoi les 13 premières minutes sont si cruciales

Le prochain film d’action en direct basé sur le Combat mortel La série de jeux semble prête à offrir une épopée violente et sanglante digne de la nature emblématique des jeux. Dans une récente interview, le producteur du film Todd Garner a expliqué que tous les combats et bains de sang de l’histoire servent en fait à raconter une histoire émouvante d’une terrible querelle entre Hanzo Hasashi alias Scorpion et Bi-Han alias Sub-Zero.

« Où vous commencez le film est tout. Donc si vous commencez avec n’importe quel personnage, c’est le film que vous racontez. Nous racontons donc ce film. Vous avez vu le début de notre film et c’est le film que nous sommes finalement dire est ce que cela signifie lorsque vous essayez d’exterminer toute la race de quelqu’un, son clan tout entier? Quelle est la responsabilité de cela? Qu’est-ce que cela signifie? Et qu’est-ce que cela signifie pour la personne qui a tout ou presque tout perdu? Qu’est-ce que cette personne Dans ce cas, l’un d’eux va en enfer, et reste assis là et attend et planifie sa vengeance. Et l’autre se transforme en un ninja de glace qui peut geler votre sang et vous poignarder avec. «

La rivalité entre Scorpion et Sub-Zero a longtemps été la pierre angulaire de la Combat mortel mythologie. Dans la plupart des versions de leur histoire, les deux appartiennent à des clans ninja rivaux, dont la guerre conduit à la décimation de la femme, de l’enfant et de tout le village de Scorpion. Dans l’au-delà, Scorpion prépare sa vengeance contre Sub-Zero, et toute l’affaire est compliquée par le fait que Bi-Han meurt également à un moment donné, son jeune frère devenant le nouveau Sub-Zero.

La bande-annonce du prochain Combat mortel montre des aperçus de la guerre entre Scorpion et Sub-Zero, ainsi que les aventures de ce dernier sur Terre dans les premières minutes du film, ce qui conduit à l’implication du royaume terrestre et de ses guerriers dans l’ancien tournoi interdimensionnel appelé Mortal Kombat. Selon Garner, les actions de Sub-Zero au début ont mis en place le conflit central et le ton de toute l’histoire.

« Il est clair que nous mettons en place le cœur du film dans les 13 premières minutes. Donc, lorsque vous prenez cette décision de commencer un film de cette façon sans mots anglais prononcés de manière très carrousel avec vengeance, chagrin et tragédie, c’est le film vous dites. Et vous ne pouvez pas simplement changer de vitesse et avoir la bande-son techno des années 90, et tout le monde en élasthanne courir partout, à vélo se donner des coups de pied. Donc, une fois que vous avez fait ce choix, vous devez vous y tenir et pour mieux ou pour le pire, surfez sur cette vague jusqu’à ce qu’elle s’écrase. Et c’est ce que fait ce film. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 16 avril. ComicBook nous a apporté cette histoire en premier.

