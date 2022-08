Le producteur du film LEGO déclare que le prochain film est en développement actif

Le film Lego a été un succès retentissant lors de sa sortie en 2014, récoltant 468,2 millions de dollars au box-office avec un budget de 60 millions de dollars. Un casting étoilé, une histoire agréable et une excellente bande-son se sont prêtés à l’un des plus grands films de l’année. Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie, Morgan Freeman, Dave Franco, Will Forte et Anthony Daniels ont prêté leur voix talentueuse au film, attirant les fans des acteurs. D’autres stars ont fait des camées dans Le film Legodont Jonah Hill, Jake Johnson, Keegan-Michael Key, Liam Neeson et Shaquille O’Neal.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le succès du premier film a entraîné une suite, Le film LEGO 2 : la deuxième partie. Malheureusement, la suite a rapporté beaucoup moins d’argent et a reçu des critiques décentes, loin du blockbuster et du succès critique du premier. Deux spin-offs sont sortis entre les titres principaux, dont Le film LEGO Batman, qui a reçu les éloges du public et des critiques tout en gagnant 312 millions de dollars au box-office, et Le film LEGO Ninjago, qui a reçu des critiques médiocres et des ventes de 123 millions de dollars. À présent, Le film Lego Le producteur Dan Lin raconte au podcast The Ankler que le prochain film est en développement.

« Nous savons que nous devons le changer et adopter une forme d’art différente qui reste fidèle à Lego. Nous devrions avoir des annonces bientôt … Je pense que nous l’avons réinventé d’une manière cool. »

De quelle façon précisément Le film Lego change son style est inconnu, mais attendez-vous à quelque chose de créatif de la Lego équipage. Toute date de casting ou de sortie est probablement éloignée, mais ils trouveront sûrement des acteurs bien connus pour le prochain épisode de la franchise.





Dan Lin dit Le film Lego Était presque très différent

Warner Bros.

Quiconque a vu Le film Lego sait à quel point les séquences d’action en direct sont cruciales pour le cœur du film, et personne ne le savait mieux que le producteur Dan Lin. Lors de la conférence Produced By de la PGA, Lin a déclaré qu’il devait se battre avec Warner Bros. pour conserver les scènes d’action réelle dans le film. Le studio aurait économisé des millions en les supprimant, mais ils étaient tout simplement trop importants pour être supprimés du film.

« Quand nous avons finalement mis [the movie] pour un public test, de vraies personnes, cela a très bien été testé et le film fonctionnait. Et j’ai reçu un appel du chef du studio [Kevin Tsujihara at the time]… mais il a dit : ‘Dan, j’ai de bonnes nouvelles pour toi’ et j’ai dit : ‘Wow, quelle est la bonne nouvelle ?’ Et il a dit : ‘Vous avez fait un si bon film. Vous n’avez plus besoin de l’action en direct. Faisons-en un film d’animation. Je suis comme, ‘Quoi? La raison pour laquelle nous avons fait le film était pour l’action en direct. C’était tellement personnel pour moi, Chris et Phil – c’est la raison pour laquelle nous avons fait le film. [He said,] « Non, nous allons économiser 6 millions de dollars si vous ne tournez pas l’action en direct, et nous le publions tel quel. » Et honnêtement, j’étais dévasté. J’ai quitté ce bureau juste dévasté. »

Heureusement, les scènes d’action réelle ont été laissées dans le film, et le film n’en est que meilleur. Les fans ont hâte de voir ce que l’équipe derrière le Lego films travaille sur, et ce devrait être quelque chose de spécial.