Le producteur d’Euphoria exhorte le PDG de Warner Bros. Discovery à « conclure un accord » alors que la grève de la WGA menace la saison 3 d’Euphoria

Tout ne s’annonce pas trop euphorique pour ceux qui attendent le retour de Euphorie, car la grève en cours de la WGA pourrait retarder la production de la troisième saison de la série HBO Max. Lors d’une interview à Cannes pour Variety et les conférences Women in Motion de Kering, le producteur Jeremy O. Harris (mieux connu comme le dramaturge du film nominé aux Tony Jeu d’esclave), a appelé le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, à faire sa part pour mettre fin à la grève en cours. Ceci, bien sûr, assurerait que Euphorie entre en production cette année comme prévu. Harris a également noté que Euphorie le créateur Sam Levinson ne franchirait pas les lignes de piquetage.





« Tout ce que je dirai, c’est que Sam Levinson n’est pas un briseur de grève. Ce n’est pas un briseur de grève. David Zaslav, passez un marché. C’est ce que je dirai à propos de la saison 3 de « Euphoria ». Passe un marché, David. C’est facile. Venez simplement à cette table », a déclaré Harris.

Au cours de la conférence Women in Motion, Harris a également salué les efforts de Euphorietalentueuse distribution féminine.

« Sydney [Sweeney] est un jeune si spécial. Pareil avec Maude [Apatow]. La façon dont ces jeunes femmes se présentent et sont les personnes les plus travailleuses que vous ayez jamais rencontrées dans votre vie, cela m’apprend à mieux travailler. Ils sont très attachés à leur métier. C’est tellement inspirant. Harris a ajouté: « Vous ne pouvez pas parler de » Euphoria « sans parler de la façon dont Zendaya est un tel leader là-bas. Vous la voyez, elle et Sam, assises ensemble et parcourant chaque scène du script. Elle pose des questions non seulement en tant qu’actrice principale mais aussi en tant que productrice. Ce que j’apprends à chaque fois que je vais sur ce plateau, c’est que je ne peux pas m’arrêter de travailler très dur. Je ne peux pas compter sur mes charmes ou sur la façon dont les gens me perçoivent.

Saison deux de Euphorie conclu il y a plus d’un an, le public attend donc que l’histoire continue. Plusieurs séries à succès, dont Abbott Elementary, Choses étranges, Cobra Kai, et Vestes jaunesont également été touchés par la grève.





À quoi peut-on s’attendre dans la saison 3 d’Euphoria ?

HBO

Bien que Euphorie a reçu sa part de controverse en raison de sa représentation de la sexualité des adolescents, de la consommation de drogue et de certains problèmes en coulisses, la série est acclamée par la critique et a remporté 25 nominations aux Emmy Awards en deux saisons. Parmi ses neuf victoires, Zendaya a remporté deux fois le prix de la meilleure actrice principale dans une série dramatique.

Bien que la grève de la WGA puisse potentiellement retarder la sortie de la troisième saison prévue, on sait ce que les téléspectateurs pourraient voir lorsque Rue, Cassie, Maddy et le reste de l’équipe reviendront. Dans une interview accordée à Vogue le mois dernier, L’euphorie La costumière, Heidi Bivens, a déclaré qu’il y avait eu des discussions sur un éventuel saut dans le temps qui verrait les lycéens naviguer au début de l’âge adulte.

« Je ferai tout ce que je peux pour que la troisième saison de la série soit un succès. J’ai vraiment hâte de lire les scripts. On parle d’environ cinq ans dans le futur, et qu’ils ne sont pas au lycée Dorothy n’est plus au Kansas. Je veux dire, ça pourrait être un voyage total. Qui peut dire ? Mais connaissant le cerveau de Sam, ça va être excitant, et il nous défiera tous, parce qu’il ne voudra pas se répéter. Ce sera quelque chose de nouveau à découvrir pour le public », a déclaré Bivens à Vogue.

De plus, la troisième saison de Euphorie devrait marquer les débuts de Zendaya en tant que réalisateur.