Le producteur d’Eternals taquine la connexion de Black Knight’s Blade

Marvel a toujours un plan en ce qui concerne ses scènes post-crédit, et récemment, ces plans ont constamment changé jusqu’au point où les scènes apparaissent dans la version finale du film dont elles sont marquées à la fin. Éternels a deux scènes post-crédit, et la seconde d’entre elles met en scène le personnage du Black Knight, l’alter ego du Dane Whitman de Kit Harington et taquine également l’arrivée d’un autre personnage tant attendu dans le MCU sous la forme de Lame. À l’origine, cette scène devait présenter le faucon de Sam Wilson, maintenant Captain America, mais à mesure que la liste des films Marvel à venir s’agrandit, il est devenu clair que Lame était un personnage qui avait besoin d’être taquiné à ce moment précis car il existe finalement un lien entre le Daywalker et Black Knight, comme l’a révélé Marvel.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Dans la scène post-crédit, on voit Dane Whitman ouvrir un cercueil qui contient la lame d’ébène, et alors qu’il tend la main pour la toucher, une voix lui parle, lui demandant s’il pense qu’il est prêt à manier l’épée. La voix dans la scène appartient à Mahershala Ali, qui reprendra le rôle de Blade quand il arrivera pleinement dans le MCU, et il aurait peut-être pu faire ses débuts à l’écran dans cette scène même si seulement Marvel avait terminé le travail de conception du costume du personnage.

Bien qu’il existe un lien entre les personnages des bandes dessinées, Blade et Black Knight ayant travaillé ensemble dans le MI-13, l’organisation d’espionnage britannique, mais cette apparition en camée a également établi un lien entre Blade et Ebony Blade qui est encore à révéler. Éternels le producteur Nate Moore l’a clairement fait savoir en s’exprimant sur le Phase zéro podcast que le choix de Blade dans la scène n’était pas quelque chose qui était juste tiré de l’air et il y a plus à la décision. « L’Ebony Blade, les caractéristiques de l’Ebony Blade ne sont pas différentes d’un certain degré de vampirisme », a-t-il expliqué, « et nous pensons que c’est un genre de chose intéressant avec lequel jouer. Donc nous savions en quelque sorte que c’était sur la table. «

Une grande partie du monde des super-héros de Marvel ayant évolué à partir de la mythologie, Black Knight vient de l’itération Marvel de Camelot au Moyen Âge, une époque où à travers l’Europe, les légendes des vampires avaient également une fondation, donc déjà avoir Blade sait une chose ou deux sur le l’épée a une sorte de point d’appui sur lequel Marvel s’appuie. Lorsque vous ajoutez ensuite l’histoire de la bande dessinée de la lame d’ébène, une arme forgée à partir d’une météorite qui porte avec elle une malédiction du sang et qui a également été révélée ces dernières années comme consommant également des âmes, il y a une histoire plus sombre à l’arme qui serait correspond au ton attendu de Blade. Alors que les chevaliers noirs sont les gardiens de la lame d’ébène dans les bandes dessinées, contrôlant ses pouvoirs et empêchant sa soif de sang de tout dominer, on demande à Dane Whitman s’il pense qu’il est prêt à exercer le pouvoir de l’épée pourrait bien suggérer qu’il est ‘t et Blade auront un rôle à jouer pour l’aider à atteindre son véritable pouvoir.

Bien sûr, pour l’instant, nous n’avons aucune idée du moment où Blade fera son plein MCU débuts, ou lorsque le Éternels sera revu, mais sans tenir compte d’éventuels petits rôles de camée, ni l’un ni l’autre ne se produira avant la fin de 2023 au plus tôt, il y a donc encore beaucoup de temps pour discuter de toutes ces théories entre-temps. Cette nouvelle est originaire de Screen Rant.

Sujets : Lame, Éternels