Le producteur d’Eternals promet que l’équipe de super-héros reviendra dans le MCU

Ce n’est qu’une question de temps avant de voir plus de Éternels. Alors que de très nombreux films Marvel commandent rapidement des suites, l’avenir de Éternels n’est pas tout à fait clair après la sortie du film en salles l’année dernière. Il a bien fonctionné au box-office, mais pas aux niveaux généralement attendus des films Marvel à gros budget, et il a également rencontré des critiques plutôt mitigées. Cela pourrait faire avancer avec Éternels 2 plus un pari que le studio n’est pas prêt à prendre.





Dans tous les cas, qu’un autre long métrage se produise ou non, nous verrons probablement les super-héros titulaires réapparaître dans le MCU d’une manière ou d’une autre. Le producteur Nate Moore a abordé le statut de l’avenir des Eternals dans une nouvelle interview avec ComicBook.com qui a été publiée samedi. Selon Moore, les Eternals sera faire leur retour au MCU d’une manière ou d’une autre, mais c’est tout ce qu’il est vraiment autorisé à dire sur la situation en ce moment.

« Je ne veux rien gâcher, mais nous n’avons pas vu le dernier de ces personnages », a proclamé avec audace Moore.





Eternals 2 arrive-t-il ?

Il se pourrait qu’une suite à Éternels se passe mais que l’annonce officielle n’a tout simplement pas encore été faite. En août, Éternels l’acteur Patton Oswalt, qui exprime Pip le Troll, a affirmé que Éternels 2 se produisait en fait avec Chloe Zhao revenant à la réalisation. Il a fait la déclaration le Le spectacle d’aujourd’hui tout en taquinant que Pip pourrait également revenir avec Starfox (Harry Styles).

« Harry Styles et moi sommes dans une petite séquence post-générique dans Éternels« , A déclaré Oswalt. « Je joue Pip le Troll, il joue Starfox, le frère de Thanos. Ils ont annoncé qu’il y aurait un Éternels suite Chloe Zhao va le diriger. Donc, j’espère qu’il y aura plus d’aventures de Starfox et Pip. »

L’année dernière, Zhao a également précisé qu’elle espère avoir l’opportunité de diriger un autre Éternels film.

« Ce que j’ai aimé dans la réalisation de ce film, c’est qu’il est si proche de l’origine du MCU qu’il aura également une grande répercussion sur le MCU », a déclaré Zhao à The Playlist. « Avec ces deux-là sécurisés, nous pouvons jouer et faire ce que nous voulons et faire un film autonome solide et laisser tout sur la table. Je serais de retour dans une seconde pour travailler avec l’équipe de Marvel, c’est sûr. Alors nous’ je verrai. »

Éternels 2 n’a pas été officiellement annoncé pour le moment et n’a donc pas de date de sortie prévue.