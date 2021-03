Le producteur des Simpsons prévient que l’émission pourrait se terminer avec la saison 34 en 2023

La nuit dernière (21 mars) a marqué le 700e épisode de Les Simpsons et il n’y en aura peut-être pas trop à venir.

L’émission a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires (33e et 34e), ce qui signifierait qu’elle compte un total de 757 épisodes et devrait se poursuivre jusqu’en 2023, mais le producteur exécutif a déclaré que les choses pourraient s’arrêter là.

S’adressant à Variety, Al Jean a déclaré: « Nous allons certainement faire 757. Je ne dirais pas que c’est la fin, mais je ne sais pas jusqu’où nous pouvons aller. »

Cela étant dit, il doute qu’il y ait jamais un moment où Les Simpsons n’est plus une chose, ajoutant: « Dès qu’ils nous annulent, ils nous redémarreront. Je suis convaincu qu’après mon départ, il y aura une sorte de » Simpsons « à venir. C’est trop omniprésent pour penser que ça va tout simplement disparaître. «

Il est sûr de dire que Jean, qui a travaillé sur la série pendant 30 ans, ne prend pas son travail pour acquis comme il l’a dit: «Que nous puissions faire cette chose que nous aimons tous tant et qui signifie tellement.

« J’ai été ici plus de la moitié de ma vie, et quelle belle façon de la dépenser. Les centaines sont en quelque sorte des jalons arbitraires, mais pourraient maintenant être plus reconnaissants envers les gens qui travaillent ici et les gens qui regardent l’émission. »

La première de la saison 32 était le retour le plus apprécié de l’émission en cinq ans, représentant à quel point le public aime toujours la famille à quatre doigts. C’était également le lancement le plus regardé en six ans et la première la plus diffusée de tous les temps sur Hulu et Fox Now. A lire : The Sandman: Neil Gaiman explique le choix du casting pour Lucifer

En parlant des saisons à venir, Les Simpsons le créateur et producteur exécutif Matt Groening a déclaré: « Tout le monde à Les Simpsons est ravi d’être renouvelé une fois de plus, et nous prévoyons beaucoup de grandes surprises. Homer perdra un cheveu, Milhouse recevra des lentilles de contact et Bart fêtera son dixième anniversaire pour la trente-troisième fois. «

Charlie Collier, directeur de Fox Entertainment, a ajouté: « C’est un plaisir sincère d’annoncer les ramassages des saisons 33 et 34 pour Les Simpsons. Nous continuons à espérer que, éventuellement, ils réussiront.