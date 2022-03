Le producteur des Oscars dit que Will Smith et l’incident de Chris Rock étaient « très douloureux » à voir

L’histoire a été écrite à plusieurs reprises au cours de la soirée de la télédiffusion de dimanche soir des Oscars. Pourtant, le plus gros plat à emporter dont tout le monde parle est la confrontation entre Will Smith et Chris Rock. Au cours de la cérémonie, Rock a pris le temps de plaisanter sur certaines des célébrités présentes, se dirigeant finalement vers Roi Richard vedette Will Smith et sa femme, Jada Pinkett Smith. En plaisantant sur la coiffure de Jada, Rock a noté : « GI Jane 2Peux pas attendre de voir ça! »

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. Smith a pris d’assaut la scène peu de temps après et a frappé Rock devant des millions de personnes qui regardaient dans le monde entier. Alors que Smith retournait à son siège, Rock a commenté la surréalité d’avoir Smith « lui claquer la merde », mais la maladresse ne s’est pas arrêtée là. Rock a déploré le fait que ce n’était qu’un » GI Jane blague », suggérant que la réponse était un peu exagérée. Smith s’est également opposé à cela, criant à Rock apparemment à tue-tête, visiblement furieux.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! » dit Smith.

Initialement, le producteur des Oscars Will Packer a fait la lumière sur la situation avec un message public sur Twitter. Sans tolérer précisément ce qui s’est passé, Packer a plaisanté: « Welp … J’ai dit que ce ne serait pas ennuyeux. »

Ce tweet ne s’est pas passé aussi bien que Packer aurait pu le penser. Le commentaire a suscité de nombreuses critiques, certains exprimant leurs sentiments sur le fait qu’il était inapproprié de plaisanter sur une situation qui aurait dû être prise beaucoup plus au sérieux. Comme l’a dit une personne sur Twitter dans une réponse directe, « Faire des blagues sur une agression qui s’est produite pendant votre émission n’est pas le message de félicitations que vous pensez que c’est. »

« Les Noirs ont un esprit de rire provocateur lorsqu’il s’agit de faire face à la douleur parce qu’il y en a eu tellement », a déclaré Packer en réponse directe à ce tweet. « Je ne ressens pas le besoin d’élucider cela pour vous. Mais cela ne me dérange pas non plus d’être transparent et de dire que ce fut un moment très douloureux pour moi. À plusieurs niveaux. »

Chris Rock a refusé de porter plainte contre Will Smith





abc

L’incident a divisé de nombreuses personnes en ligne. Alors que certains pensent que Smith avait raison car il « défendait sa femme », d’autres disent que le recours à la violence était non seulement inapproprié mais également illégal. Pour l’instant, Rock n’a pas porté plainte contre Smith, bien qu’il ait jusqu’à six mois pour le faire. Si Smith devait être accusé de voies de fait, il risquerait jusqu’à six mois de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 €.

« L’Académie ne tolère aucune forme de violence », lit-on dans un communiqué officiel de l’Académie en réponse à la situation. « Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94e lauréats des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier. »









Hollywood réagit à Will Smith giflant Chris Rock aux Oscars

Lire la suite





A propos de l’auteur