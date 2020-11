Le producteur de Yakuza nie Yakuza: Like an Asura est son prochain match

Masayoshi Yokoyama a commenté sur ses réseaux sociaux la rumeur qui avait surgi dans les réseaux ces derniers jours

La franchise Yakuza a enfin vu comment il y a quelques jours Yakuza: comme un dragon, le nouveau départ de la franchise, débarque dans l’industrie du jeu vidéo au niveau international. Kazuma Kiryu fait déjà partie du passé de l’IP, ainsi que son système de combat d’action – quelque chose qui peut ne pas être définitif – Nous avons vu Ichiban Kasuga dans le rôle du nouveau protagoniste. Cependant, une rumeur qui a émergé ces derniers jours a suggéré que ce personnage pourrait Prêtez le rôle à Masaru Watase dans une suite qui deviendrait connue sous le nom de Yakuza: Like an Asura.

Yakuza: Like an Asura ne sera pas le prochain jeu d’IP

Maintenant, cependant, nous avons eu Déclarations de Masayoshi Yokoyama, producteur de la franchise, à propos du nouveau jeu vidéo supposé de la marque étant Yakuza: Like an Asura, et il a été chargé de le rayer comme faux:

Selon les compagnons de Twinfinite, le producteur – qui était en fait à l’origine de la rumeur initiale – explique qu’il ne choisirait jamais un titre comme Yakuza: Like an Asura pour un jeu. De plus, malgré le fait que Masaru Watase soit un personnage très apprécié à la fois par les fans et au sein du studio Yakuza lui-même, Changer le protagoniste de cette franchise est très difficile, et il était difficile pour eux de même donner un rôle de premier plan à Majima dans Yakuza 0.

Compte tenu de cela, il semble clair que lorsque le nouvel opus de la franchise Yakuza est annoncé, quelle que soit la date, Ichiban Kasuga se voit à nouveau garanti son rôle de protagoniste à 99%. Dans tous les cas, nous garderons un œil sur toute annonce éventuelle pendant le mois de décembre, car il ne faut pas oublier que c’est alors que la franchise fête ses 15 ans depuis le lancement du premier opus de la même.

Yakuza: Like a Dragon est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Version de PS5 Il sortira le 2 mars 2021.

