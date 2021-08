Le producteur de Wonder Woman 3 dit que les idées commencent à se réunir

Wonder Woman 3 pourrait être plus proche qu’on ne le pense. Wonder Woman Le producteur Charles Roven a fait le point sur une troisième sortie potentielle de l’icône de DC et semble très déterminé à y arriver. Roven a été producteur sur de nombreux projets cinématographiques de DC, y compris Homme d’acier, Batman v Superman : L’Aube de la justice, de Zack Snyder Ligue des justiciers, et Wonder Woman 1984, et bien qu’il n’ait pas été en mesure de donner de détails précis, il semble que les développements sur Wonder Woman 3 vont dans la bonne direction.

« Nous commençons à mettre en place quelque chose. Nous avançons dans une direction. C’est certainement quelque chose que nous allons vouloir réaliser. »

La dernière fois que le public a vu le super-héros de DC, c’était l’année dernière Wonder Woman 1984, qui a trouvé Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias, Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Bien que la suite n’ait pas été très bien accueillie par les critiques, les fans attendent depuis des nouvelles d’un troisième film. Wonder Woman 3 a depuis été confirmé par Warner Bros. et la réalisatrice Patty Jenkins et la star Gal Gadot seraient de retour. Cela devrait exciter les fans du héros amazonien d’apprendre que la production du film avance.

Avec le Wonder Woman 3 mise à jour, Roven a également pu donner un aperçu de l’avenir de DC sur grand écran, révélant qu’il n’est impliqué que dans des projets issus de 2013 Homme d’acier. « Je ne suis attaché qu’à tout ce qui est dérivé de Homme d’acier« , a expliqué Roven. « Donc, une fois qu’Henry Cavill ne fait plus partie de Superman, alors je ne suis plus attaché à Superman. » Cela signifie bien sûr que Roven n’est pas impliqué dans JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates. Superman film actuellement en développement.

Roven pense cependant que l’univers cinématographique de DC est plus que suffisant pour plusieurs versions de Superman, de la même manière que Michael Keaton, Ben Affleck et Robert Pattinson joueront bientôt Homme chauve-souris. « S’ils vont de pair avec la vision d’un cinéaste, vous devez autoriser plusieurs visions », a déclaré Roven. « Vous ne pouvez pas le faire autrement. Tout le monde ne pensera pas de la même manière. Et donc je pense que si quelqu’un leur a apporté une vision cohérente, c’est ma compréhension, et je peux me tromper parce que je n’ai pas lu le script ou quoi que ce soit d’autre, mais même dans Le flash chose qui a soi-disant plusieurs Batman, il a une vision quelque peu cohérente de l’univers qui a été créé depuis qu’Ezra joue Le flash. Et donc, ils ne disent jamais rien et j’aime ça. Il faut que ça marche. Tu sais ce que je dis? Il faut que ça marche. Vous devez être capable de dire, voici ce que je vais vraiment livrer et ensuite ça doit fonctionner. » Lisez l’intégralité de l’interview sur Comicbook.com.

