Le producteur de Tron 3 pense que c’est le « bon moment » pour la suite tant attendue

L’un des producteurs à l’origine Tron 3qui finira probablement par s’intituler TRON : Arès, a proposé une mise à jour sur la suite à longue gestation de la franchise de science-fiction emblématique. Justin Springer a discuté du projet avec Comicbook.com alors qu’il assistait à l’événement All the Disney Thrills de Walt Disney World et a déclaré que, bien que Tron 3 a mis du temps à se concrétiser, il pense que c’est maintenant « le bon moment ».





« Ouais, je suis producteur de tout ce que le film à venir deviendra, et j’espère que nous pourrons le faire un jour bientôt, mais nous sommes toujours en développement dessus. Et je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet juste parce que nous voulons tout mettre en ordre et nous voulons nous assurer que nous avons un film qui donne l’impression qu’il répond à l’ambition des choses qui l’ont précédé. Donc j’aimerais le faire. Et je pense que maintenant les idées que nous ‘ J’ai exploré à Tron et où vous imagineriez que ces idées évoluent vers plus de pertinence qu’elles ne l’ont jamais été. C’est donc le bon moment. Et il y a un tour géant ici maintenant, et il y en a un à Shanghai, mais nous devons obtenir Nous devons comprendre l’histoire et nous devons avoir la bonne équipe. Et donc il reste encore des choses à faire avant que nous ayons beaucoup à dire sur le film.

Un troisième volet dans le Tron La franchise est en développement depuis un certain temps, depuis 2017 en fait. Les fans qui attendaient le projet ont reçu une mise à jour prometteuse en janvier, avec Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoires et Marco Polo Le cinéaste Joachim Rønning est actuellement en pourparlers pour diriger le trio pour Disney.

Tron 3 sera dirigé par l’acteur oscarisé Jared Leto

Découverte de Warner Bros.

Sorti en 1982, le premier Tron suit Jeff Bridges en tant que programmeur informatique nommé Kevin Flynn, qui est entraîné dans un monde virtuel où il est opposé à un logiciel malveillant qu’il a lui-même créé. Avec l’aide du titulaire Tron, un programme de sécurité, Flynn doit trouver un moyen de s’échapper et de retourner dans le monde réel. Tron reste un classique de science-fiction bien-aimé et a été suivi en 2010 avec une suite héritée, Tron l’héritage. La suite saute des décennies en avant et suit le fils de Flynn, Sam (Garrett Hedlund), qui découvre un message de son père disparu et conduit Sam à se retrouver transporté dans The Grid.

Gagnant d’un Oscar et star de films acclamés par la critique tels que Blade Runner 2049, Club des acheteurs de Dallas, et Requiem pour un rêve… ainsi que la sortie de film de bande dessinée moins appréciée Morbius, Jared Leto, est prêt à diriger Tron 3avec des rapports récents indiquant que le projet commencera le tournage en août 2023 à Vancouver.

L’acteur a révélé que le titre du trio était TRON : Arès en 2020, avec la dernière version du Tron 3 scénario ayant été écrit par Jesse Wigutow. Leto devrait produire et jouer dans Tron: Ares aux côtés de Justin Springer et Emma Ludbrook.