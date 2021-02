Le producteur de The Strokes ‘Is This It’ parle de la possible célébration des 20 ans de l’album | 45S

‘Est-ce ceci‘est probablement l’un des meilleurs (sinon le meilleur) albums de Les coups et sans aucun doute l’un des plus influents en termes de rock du nouveau millénaire. Le nombre d’artistes qui ont été influencés par le son que Julian Casablancas et sa compagnie ont montré à leurs débuts sont innombrables. Cette 2021 marque les 20 ans de publication de cet incroyable album Et bien que le groupe n’ait encore fait aucune annonce concernant une éventuelle célébration, il y a des voix proches du groupe qui l’ont fait.

On parle de Gordon Raphael, ni plus ni moins que le producteur de ‘Est-ce ceci’. Raphael, qui était derrière tout le processus de création et la production de cet album, a dit qu’il aimerait voir une commémoration des 20 ans depuis sa sortie; cependant, Il n’était pas sûr que le groupe serait intéressé à faire quelque chose comme ça.

«Pour moi, c’était un moment très important de ma carrière et je n’oublierai jamais ce moment. Je reçois toujours des appels de groupes du monde entier qui aiment cet album, mais The Strokes me dit probablement: «Allez, mec, nous avons fait une tonne d’albums., nous avons nos propres projets solo et nous écrivons de la nouvelle musique. Ne me parlez pas de ce que nous faisions quand nous avions 20 ans », a déclaré le producteur américain du médium. NME.

Couverture et quatrième de couverture de l’édition cassette par Is This It

Cela signifie que peut-être pour commémorer 20 ans de Est-ce ceci n’est pas quelque chose qui excite personnellement Coups, qui sont loin d’être ces vingt ans gênants qui ont donné la parole à toute une génération avec des tubes comme ‘Âge moderne »,« Difficile à expliquer »,« Un jour » Et demais.

Cependant, Gordon Raphael espère se tromper, comme beaucoup de New-Yorkais fanatiques qui espèrent faire quelque chose de spécial pendant les 20 ans d’un album qui a changé la vie de beaucoup. «Je ne pense pas qu’ils se sentent comme ça, comme ‘Oh mon dieu, Est-ce ceci, Wow ‘. «Cela ne correspond pas à sa personnalité, mais il pourrait se tromper. Nous devrons voir ce qui se passe « Gordon le souligne.

Quoi qu’il en soit, il y a plusieurs mois avant le 30 juillet, date exacte de sortie de l’album. Nous verrons ensuite ce que Julian Casablancas et compagnie nous apportent. Pour l’instant, nous devrons attendre.