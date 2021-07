Le producteur de « The Sandman » a insisté sur la participation de Neil Gaiman

Netflix est en train de développer « The Sandman », une série inspirée de l’une des bandes dessinées cultes les plus acclamées du genre dark fantasy et considérée comme l’une des plus grandes créations du célèbre auteur britannique Neil Gaiman, dont le travail s’étend à travers divers ouvrages littéraires. genres et l’élaboration de scénarios pour le cinéma et la télévision.

« The Sandman » raconte l’histoire de Sueño (également connu sous le nom de Morpheus), qui, avec ses frères Destiny, Death, Despair, Delirium, Desire and Destruction, fait partie de la race des « Eternals », gardiens des passions les plus humaines .profond. Après avoir passé plus de 70 ans en captivité à cause de la secte d’un sorcier, Morpheus doit réparer son royaume, « Le Rêve », en raison des dégâts causés par son absence.

Vous pouvez également être intéressé par : HBO Max nomme un nouveau showrunner dans la série « Dune » Prequel

Les tentatives pour amener « The Sandman » au cinéma et à la télévision ont commencé depuis 1996 avec un film développé par Warner Bros, qui a été rejeté après être passé par plusieurs réalisateurs et scénaristes. Les dernières tentatives remontent à 2013, avec David S. Goyer produisant aux côtés de Gaiman, Joseph Gordon-Levitt étant le principal candidat pour en être le protagoniste et qui est finalement parti en raison de différences créatives.

Enfin, Netflix a commencé à développer son projet de série télévisée en 2019 avec Allan Heinsberg, l’un des scénaristes de « Wonder Woman », en tant que producteur exécutif avec Goyer et Gaiman, qui a une participation plus importante que dans l’adaptation Starz de » American Gods », mais à une plus petite échelle que « Good Omens » d’Amazon Prime, dans lequel il sera showrunner pour sa deuxième saison.

Récemment, David S. Goyer a eu une conversation avec The Hollywood Reporter à propos de son travail sur « The Sandman », révélant qu’il lui a fallu un gros effort pour obtenir la participation active de Neil Gaiman au projet, soulignant la grande importance de la présence de l’auteur pendant la production. , car toutes les tentatives précédentes d’adaptation de l’histoire n’en ont pas tenu compte.

Goyer a insisté auprès des dirigeants de Warner Bros pour que Gaiman soit l’un des producteurs de la série et lui permette d’écrire l’épisode pilote. «C’était essentiel parce que c’est tellement personnel. Nous voulions que ça reste bizarre et que Dieu bénisse Netflix, c’est tellement bizarre et fou. Si vous aimez les bandes dessinées, je pense que c’est une description assez proche », a-t-il déclaré.

Vous pouvez également être intéressé par : Amazon Prime commande une série inspirée d’un roman de Neil Gaiman

Neil Gaiman n’avait jamais prêté beaucoup d’attention au développement des adaptations de son travail jusqu’à la troisième saison de « American Gods », qui est considéré comme le meilleur opus de la série malgré son annulation. L’auteur a déclaré avoir rejeté plusieurs offres d’adaptation de « The Sandman », son œuvre la plus appréciée, sa participation active pourrait donc servir de bon signe pour les fans.