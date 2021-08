Le producteur de « Terminator » parle de l’avenir de la franchise

Actuellement, le nom de Gale Anne Hurd est associé à la production de « The Walking Dead », dont elle est l’une des productrices exécutives depuis la première saison. Mais elle a également joué un rôle énorme dans la création de l’une des plus grandes franchises d’action de tous les temps.

Hurd était scénariste, avec le réalisateur (puis son mari) James Cameron, du premier volet de « Terminator », sorti en 1984. Ce sera un poste qu’il continuera d’occuper dans les deuxième et troisième volets, avec un poste de productrice exécutive sur la série jusqu’au moment où elle a divorcé de Cameron.

La première de « Terminator 2: Judgment Day » en 1991 est considérée comme le plus haut point de succès dans le développement de la franchise, en plus d’être acclamée comme l’une des meilleures suites de tous les temps, un mérite qu’elle est encore aujourd’hui reconnu par la critique spécialisée. Cependant, c’est quelque chose que chacune de ses suites ultérieures a essayé de réaliser, sans succès.

Après un troisième volet un peu inégal en 2003, la franchise « Terminator » a cherché des moyens de se renouveler devant le public avec « Salvation » en 2009, « Genisys » en 2015 et « Dark Fate » en 2019. Des projets d’octroi de suites directes à chacune de ces cassettes a été rejetée en raison de l’accueil tiède du public reflété dans leurs chiffres au box-office ou des résultats irréguliers devant les critiques.

Malgré ces revers, Gale Ann Hurd pense toujours qu’il y a une place pour les bandes « Terminator » à l’avenir. Recevant un prix spécial de réalisation au Festival du film de Locarno en Suisse, la société de production a partagé avec Variety ses impressions sur la franchise lorsqu’on lui a demandé si elle considérait que la franchise était terminée.

Hurd note qu’il n’a pas été impliqué dans le développement de « Terminator: Dark Fate ». Il a également souligné, en perspective, que lors d’un voyage en Micronésie, sur l’une des îles les plus reculées du monde, ils avaient projeté « The Terminator » grâce à une vidéo piratée. La société de production conclut qu’il existe déjà une prise de conscience culturelle autour de la saga et qu’il ne s’agirait que de trouver le casting, l’histoire et la bonne direction pour assurer l’avenir de la franchise.

Las palabras de Hurd se han visto confirmadas a través de la serie de televisión “Terminator: The Sarah Connor Chronicles”, la cual logró reunir una fiel legión de fans que se mantuvo activa en redes sociales tras su cancelación en 2009 con tan solo dos temporadas à l’air.