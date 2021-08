Le producteur de Terminator dit que la franchise a de l’avenir et sait ce qu’il faudra pour la rendre géniale

Même si elle n’est peut-être pas le nom le plus connu de l’industrie cinématographique, Gale Anne Hurd est devenue l’un des principaux acteurs de la création d’AMC. Les morts qui marchent à l’écran. Elle a d’abord travaillé comme scénariste sur un certain film sur un cyborg du futur essayant de tuer un jeune John Connor avant sa naissance.

Gale Anne Hurd, l’épouse de James Cameron, était en partie responsable de Le Terminateur, et elle a également produit Terminateur 2 et Terminateur 3. Alors que la franchise Terminator est à peu près dans le marasme depuis la suite à succès du début des années 90, la question doit être de savoir s’il reste une vie dans la guerre des robots ou si elle suit bel et bien son cours. Dans une récente interview avec Variété, Hurd a donné son avis sur l’avenir de la franchise. « Honnêtement, je n’en ai aucune idée », a-t-elle déclaré. « Je n’étais pas impliqué dans le dernier. »

Le « dernier » en question était Terminator : Destin sombre, qui est arrivé avec d’énormes attentes, ayant non seulement la star originale Linda Hamilton à bord, mais aussi James Cameron. Cependant, tout comme les deux derniers films, il n’a pas réussi à toucher le public et s’est avéré être un désastre complet au box-office. Bien qu’elle ne soit pas impliquée dans la franchise, Hurd avait un peu plus à dire sur la base de son expérience de ce qui fait le succès d’une franchise et de la façon dont cela pourrait être possible pour Terminateur être à nouveau une grande propriété.

« Pour vous donner une idée, j’avais l’habitude d’avoir une pratique de plongée sous-marine en Micronésie, et nous avons constaté qu’ils ont même projeté Le Terminateur, bien qu’il s’agisse d’une version vidéo pirate, de l’une des îles les plus reculées du monde. La prise de conscience est déjà intégrée, et je pense qu’elle est pérenne ; avec la bonne histoire avec le bon casting et la bonne direction, je pense qu’il pourrait encore y avoir un avenir potentiel là-bas. »

Il faut dire que son idée de la reconnaissance de la marque sonne vraiment juste, étant donné qu’il y a peu de gens dans le monde qui n’ont pas au moins entendu parler de Le Terminateur ou prononcé les mots « Je reviendrai » de cette voix que nous connaissons et aimons tous. La franchise a subi un tas de séquelles moyennes depuis sa conception originale comme une affaire relativement discrète en 1984. Le Chroniques de Sarah Connor à la télévision, et les goûts de salut, Genisys et Destin sombre sur grand écran ont toujours attiré une solide base de fans, même si cette base de fans a le sentiment qu’il manque quelque chose à chaque fois.

La question est donc maintenant simple. Y a-t-il quelqu’un qui peut apporter à la franchise ce que Gale Anne Hurd dire qu’il attend ? La bonne histoire, le bon réalisateur et les bons acteurs impliqués pour donner vie à l’ensemble avec la conviction et le succès que Terminator 2 a livrés il y a 30 ans, et quels films suivants n’ont tout simplement pas été en mesure de récupérer.

