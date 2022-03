Le producteur de «Summer of Soul» dit que Will Smith et Chris Rock les ont «privés» de leur moment aux Oscars

Lorsque « Summer of Soul » a été annoncé meilleur documentaire gagnant lors des Oscars 2022, Joseph Patel était sous le choc. Le producteur indo-américain – qui a remporté son premier Oscar avec Questlove, Robert Fyvolent et David Dinerstein – a déclaré qu’il « essayait toujours de donner un sens » à l’échange houleux de Will Smith et Chris Rock, qui s’est produit juste avant l’annonce de leur catégorie. .

Quelques jours après le moment désormais tristement célèbre où Smith a giflé Rock au visage, Patel exprime sa colère et appelle les stars pour avoir volé leur moment aux gagnants.

« OK, nous y voilà avec quelques réflexions et sentiments sur ce qui s’est passé dimanche soir, » la gifle « , si vous voulez », a commencé mercredi Patel sur son fil Twitter. « D’abord, j’ai été ivre de joie ces derniers jours pour moi et mon équipe et notre victoire aux Oscars. Beaucoup d’entre vous – amis IRL, amis Internet, connaissances, collègues, anciens potes et nouveaux – ont montré de l’amour, du soutien et un véritable enthousiasme pour notre réussite.

Patel a écrit qu’il lui a fallu quelques jours pour « tout traiter », expliquant qu’une fois que les gens ont réalisé que l’altercation entre Smith et Rock n’était pas un peu « tout a été bouleversé ».

Avant que Rock ne présente la catégorie, il a fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith, qui a parlé de sa perte de cheveux et de son alopécie, a roulé des yeux à Rock. Cependant, Smith s’est énervé à cause de la blague, est monté sur scène et l’a giflé avant de dire au comédien de garder le nom de sa femme hors de sa « b—— bouche ».

« Je pense que ce que Will a fait était égoïste. Il a volé la catégorie de son moment. Cela a privé les autres films excellents et étonnants de leur moment pour être reconnus dans ce qui a été une année FORTE pour les docs », a tweeté Patel. « Et cela a privé Summer of Soul et notre équipe de notre moment. D’une acclamation bruyante et enthousiaste pour un film célèbre.

Le producteur a ajouté qu’il se sentait mal pour le réalisateur et producteur Questlove (de son vrai nom Ahmir Thompson), ses collègues producteurs et toute leur équipe. « Je me sens mal pour tous ceux qui nous regardent et nous encouragent », a-t-il ajouté. « Nous étions sous le choc en marchant vers la scène – non pas à cause de la victoire, mais parce que nous aussi, nous essayions toujours de donner un sens à ce qui s’est passé. »

Patel s’est rappelé être monté sur scène pour accepter le prix et Smith avoir étreint Questlove, qui « a géré le moment avec grâce, prononçant un discours du fond du cœur ».

Patel a ensuite évoqué un moment de colère dont il a été informé plus tard.

« Ce que je n’ai pas entendu à ce moment-là en marchant vers la scène, mais dont on m’a parlé par la suite, c’est ce que Chris Rock a dit en lisant notre nom sur la carte du gagnant – Le gagnant est ‘Summer of Soul… Ahmir ‘Questlove’ Thompson et… 4 gars blancs .” QU’EST-CE QUE DANS LE F—????? « , a écrit Patel, ajoutant: » La raison pour laquelle je suis TELLEMENT EN COLÈRE, c’est parce que j’étais si fier d’être l’un des rares Sud-Asiatiques à avoir jamais remporté un Oscar dans l’histoire du prix.

Lors de la lecture de la cérémonie de remise des prix, lorsque «Summer of Soul» a été annoncé comme le gagnant dans la catégorie du meilleur documentaire, Rock a lu le nom du projet et a déclaré: «Ahmir Thompson et quatre mecs blancs».

Patel a déclaré qu’il était « extatique » d’être le troisième Sud-Asiatique à gagner ce soir-là après Riz Ahmed et Aneil Karia.

« Donc, avec ma famille et mes amis qui regardaient, Chris Rock m’a regroupé comme 1 des 4 gars blancs. (Peu importe le manque de respect envers @d2films et @fyvo pour ne même pas dire leurs noms, et l’inexactitude de nous étant 3 producteurs et non 4) », a poursuivi Patel. Il a également écrit qu’il pouvait prendre une blague, mais pas à ce moment-là. Ce n’était pas que Rock était « sous stress » après l’incident avec Smith, a poursuivi Patel, « Il a fait la même blague la nuit précédente sur scène au Roots Jam! »

« Alors je suis en colère. En colère contre Will Smith. En colère contre Chris Rock. En colère pour moi. En colère contre Ahmir. En colère contre mes collègues cinéastes. Alors je suis en colère. En colère contre Will Smith. En colère contre Chris Rock. En colère pour moi. En colère contre Ahmir. En colère pour mes collègues cinéastes », a déclaré Patel avec passion. « Je suis rentré à New York hier soir et j’ai vu la cérémonie sur mon DVR et je n’ai pas eu l’estomac pour la regarder. Je ne le ferai probablement jamais. Merci, Chris – Vous absolu f—— d—.”

« Maintenant, tout cela dit, je sais que ce qui s’est passé avec la cérémonie et l’obtention d’un Oscar se séparera avec le temps. Et vraiment, comme je l’ai dit plus tôt, je vis dans un lieu de joie absolue pour ce que nous avons fait », a-t-il poursuivi. Patel a ajouté que ce que Smith et Rock ont ​​fait « a vraiment entaché ce qui aurait dû être un beau moment pour nous ».

Patel a conclu son message en notant qu’il parle pour lui-même, pas Questlove ou les autres producteurs.

Un jour après les Oscars, Questlove a déclaré qu’il n’avait pas réalisé ce qui s’était passé entre les deux comédiens parce qu’il était tellement occupé à méditer.

« Quand j’ai ouvert les yeux, je n’ai pas réalisé, comme, ‘Pourquoi tout le monde est-il si silencieux?’ Je n’étais littéralement pas présent pendant tout ce moment », a-t-il déclaré lundi à Jimmy Fallon dans « The Tonight Show ».

« Et pendant que je marche vers la scène, je mets en quelque sorte deux et deux ensemble et je me rends compte que c’était un vrai moment, comme, peut-être trois secondes avant que je ne prononce des mots. Dans mon esprit, ils font juste un croquis ou quoi que ce soit et je me dis simplement: « OK, Ahmir, n’oublie pas de remercier ta mère, ton père. » Je n’étais donc pas du tout présent. J’étais juste dans un espace vide », se souvient le chef d’orchestre du « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ».

CONNEXES: La co-animatrice des Oscars, Amy Schumer, dit qu’elle est « déclenchée et traumatisée » après l’incident Will Smith-Chris Rock

Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour « King Richard » moins d’une heure après avoir frappé Rock. Lors de son discours d’acceptation, il s’est excusé auprès de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et des téléspectateurs. Lundi, Smith s’est publiquement excusé auprès de Rock.

Le même jour, l’Académie a partagé que les membres avaient commencé un « examen formel autour de l’incident » et a condamné les actions de Smith. Mercredi, ils ont annoncé des procédures disciplinaires contre Smith « pour violation des normes de conduite de l’Académie, y compris contact physique inapproprié, comportement abusif ou menaçant, et atteinte à l’intégrité de l’Académie ».

L’organisation a également affirmé qu’elle avait demandé à Smith de partir après l’incident et qu’il avait « refusé ».

CONNEXES: Tony Rock, le frère de Chris Rock, réagit aux excuses de Will Smith pour la gifle des Oscars

Quant à Rock, le comédien a fait ses premiers commentaires depuis qu’il a été frappé au visage par Smith lors de son spectacle de stand-up à Boston mercredi soir.

« Comment c’est passé ton week-end? » a demandé le comédien à son public à guichets fermés qui a éclaté de rire, via Variety. « Je n’ai pas un tas de s — sur ce qui s’est passé, donc si vous venez d’entendre ça, j’ai toute une émission que j’ai écrite avant ce week-end. Je suis encore en train de comprendre ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je parlerai de ce s—. Et ce sera sérieux et drôle.

CONNEXES: L’Académie dit que Will Smith a « refusé » de quitter les Oscars après avoir giflé Chris Rock